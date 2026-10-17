Le mois d’octobre 2026 aura été particulièrement fourni pour Netflix. Entre les nouvelles saisons de Lupin, Le Diplomate ou Nobody Wants This, ainsi que l’arrivée de séries événements dont Cyberpunk Edgerunners 2 ou encore A l'est d’Eden porté par Florence Pugh, la plateforme avait sorti le grand jeu côté séries. Et alors que certaines nouveautés seront déployées dans les prochains jours, nous pouvons déjà commencer à nous intéresser à l’agenda de Netflix pour novembre 2026, parce qu’il faudra bien s’occuper devant sa télé en attendant de pouvoir jouer à GTA 6. Si le programme complet n’a pas encore été annoncé, nous vous avons déjà compilé toutes les nouveautés Netflix confirmées pour novembre 2026.

Tous les films confirmés pour novembre 2026

Comme souvent avec la plateforme, les envolées lyriques de Mariah Carey commenceront déjà à se faire entendre. La saison des téléfilms et films de Noël sera officiellement lancée le mois prochain et Netflix compte bien proposer quelques créations pour déjà vous mettre dans l’esprit festif, notamment Le Gospel de Noël, imaginé par Tyler Perry. Mais la plateforme proposera évidemment différents registres comme Quasimodo, l'âme de Paris, une nouvelle adaptation du roman de Victor Hugo portée par Vincent Cassel, et, surtout, la vedette des nouveaux films Netflix de novembre 2026, The Mosquito Bowl.

Le long-métrage suit quatre stars du football américain qui mettent leur célébrité de côté après l’attaque de Pearl Harbor afin de s’engager dans les Marines. On retrouvera notamment au casting Bill Skarsgård (Ça), Nicholas Galitzine (Les Maîtres de l'univers) et Peter Berg (Du sang et des larmes). Voici en résumé tous les nouveaux films confirmés sur Netflix en novembre 2026.

03/11 Mike Tyson: Return of the Mike (stand-up)

04/11 Mon beau Noël de chien

05/11 Overacting

06/11 Possible Love

09/11 Un bon avocat

11/11 Avedon Le Gospel de Noël

13/11 Heartland

18/11 Protection (très) rapprochée

20/11 Sœurs de sort

25/11 The Mosquito Bowl

27/11 Quasimodo, l'âme de Paris Le Petit



Toutes les séries Netflix confirmées pour novembre 2026

La sélection de séries confirmée pour l’heure aurait tendance à faire pâle figure face à la programmation de ce mois-ci, et pourtant. Novembre 2026 signera le retour de Black Doves, le thriller d'espionnage avec Keira Knightley qui avait rencontré son petit succès. Pour bien commencer le mois, Netflix fera aussi un joli doublé de l’univers d’Anne Rice avec Entretien avec un vampire et Mayfair Witches. Impossible également de ne pas mentionner la troisième et dernière saison de L’Impératrice, qui viendra conclure le drame allemand basé sur la vie de l'impératrice Élisabeth d'Autriche, surnommée « Sissi ». Voici donc toutes les séries confirmées sur Netflix en novembre 2026 :

01/11 Entretien avec un vampire Mayfair Witches

03/11 Bass X Machina

04/11 Anesthésie (Saison 1)

05/11 Black Doves (Saison 2) Chronique arctique (Saison 2)

06/11 Sans protection : El crimen de Pazos

09/11 Doozie et la niche enchantée

10/11 À l'épreuve du diable (Saison 3) Last One Standing (Saison 4)

11/11 The Body

12/11 L'Impératrice (Saison 3)

19/11 The Altruists

23/11 Sesame Street (Saison 4)

26/11 Fool Night The Hunting Wives (Saison 2)



Bande-annonce en anglais

Source : Netflix