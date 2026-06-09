Les annonces continuent de s’enchaîner pour Netflix. La plateforme de streaming a en effet dévoilé sa prochaine grande série, et personne ne s’attendait à une telle direction.

Ces dernières années, Netflix s’évertue à ressusciter de nombreuses licences cultes venues de tous horizons. Plus tard ce mois-ci, sa relecture clivante d’Avatar Le Dernier Maître de l’Air reviendra d’ailleurs avec une seconde saison, particulièrement attendue au tournant. Le géant du streaming s’apprête également à s'attaquer à un autre monument du dessin animé américain. La plateforme de SVOD a ainsi dévoilé un premier aperçu de sa prochaine adaptation en live-action qui risque de surprendre beaucoup de d’abonnés comme de fans de la licence originale, qui ne s’attendaient pas spécialement à ça.

Premier aperçu de la série Scooby-Doo de Netflix

Le pionnier du streaming vidéo a donc dévoilé un premier aperçu de Scooby-Doo Origins, sa future série en prises de vues réelles attendue pour le courant 2027. Cette nouvelle adaptation réservera donc une surprise de taille. Pour la toute première fois dans l’histoire de la franchise, Scooby-Doo sera incarné par un véritable chien. Jusqu’à présent, il avait toujours été représenté sous forme animée, même en CGI, y compris dans les films live-action sortis au début des années 2000, avec Sarah Michelle Gellar. Netflix a donc choisi de confier cette fois le rôle de l’enquêteur à quatre pattes à un véritable animal, dont une première image officielle a été partagée sur les réseaux sociaux, accompagnée d’un premier teaser.

Actuellement en tournage à Atlanta, la série Scooby-Doo de Netflix suivra Sammy et Daphné lors de leur dernier été dans un camp de vacances. Leur quotidien va changer lorsqu’ils vont croiser la route d’un jeune dogue allemand perdu, qui pourrait avoir été témoin d’un meurtre surnaturel. Pour résoudre ce mystère, ils pourront naturellement compter sur Velma, une jeune scientifique pragmatique. Fred, nouvel arrivant qui ne manque pas de charme ne tardera pas à les rejoindre.

A la réalisation de cette série Netflix, on retrouvera Josh Appelbaum (Ninja Turtles 2, Rainbow Six) et (Beautiful Girls, Jumanji Next Level). Le casting réunira quant à lui Mckenna Grace (Young Sheldon, Scream 7) dans le rôle de Daphne, Paul Walter Hauser (Black Bird, Cruella) dans un rôle encore tenu secret. Abby Ryder Fortson (Ant-Man), Tanner Hagen et Maxwell Jenkins (Perdus dans l’Espace) pour complèteront le célèbre quatuor.