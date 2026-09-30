Netflix vient d'annoncer la date de sortie de la saison 2 d'une de ses séries les plus appréciées du moment, un vrai carton de 2024 qui revient dès cette année.

Alors que Netflix s'apprête à bombarder son catalogue de nouveautés pour le mois d'octobre 2026, la plateforme nous dévoile de premières images de la saison 2 de Black Doves et nous donne une date de sortie. La très attendue suite arrivera donc dès le 5 novembre 2026 et nous promet une fois de plus une saison sous haute tension, toujours portée par Keira Knightley (Pirates des Caraïbes) en tête d'affiche.

Quand sort la saison 2 de Black Doves sur Netflix ?

Après avoir rencontré un franc succès avec sa première saison en 2024, Black Doves revient sur Netflix le 5 novembre 2026 avec une saison 2 très attendue. Comme pour la première, cette nouvelle saison sera composée de six épisodes d'environ une heure et tous seront mis en ligne d'un bloc. Les fans furieux pourront donc tout regarder d'un trait.

Black Doves a rapidement trouvé son public lors de ses premiers jours de diffusion sur Netflix en cumulant plus de 10,8 millions de vues en quatre jours seulement. La série s'est hissée au sommet des tops de près de 18 pays en plus de rester dans le top 10 mondial pendant six semaines avec plus de 248 millions d'heures de visionnage, pour 45,3 millions de vues. Sur Rotten Tomatoes, Black Doves est noté 92% par les critiques, bien que les spectateurs soit plus mitigé à son sujet, ça reste un énorme succès pour Netflix.

Que raconte Black Doves ?

La série Netflix nous fait suivre Helen Webb, mère de famille qui opère en tant qu'espionne depuis plus de dix ans pour une organisation clandestine. Elle surveille et transmet toutes les informations possibles liées aux activités de son mari, un important homme politique. Jusqu'au jour où tout dérape et qu'elle se retrouve prise au piège dans une conspiration qui la dépasse complètement. Cette saison 2 fera directement suite aux événements de la première alors qu'Helen est acculée et que son mari est sur le point de prendre davantage de poids sur la scène politique. De nouveaux secrets vont évidemment exploser et tout chambouler.

Keira Knightley reprend évidemment son rôle d'espionne, Andrew Buchan revient en tant que son mari, tandis que de nouvelles têtes font aussi leur apparition. Neve Campbell (star de Scream) intégrera le casting ainsi que Sam Riley (Maléfique) ou encore Babou Ceesay (Into the Badlands). Derrière la caméra, Joe Barton, créateur de la série, reste aux commandes en tant que showrunner et scénariste, tandis que la réalisation de cette saison 2 est confiée à Julian Farino (Giri/Haji) et Kieron Hawkes (Fortitude), qui succèdent à Alex Gabassi et Lisa Gunning.