Le nouveau film de la franchise de Sam Raimi, Evil Dead Rise, se dévoile avec une première bande-annonce. Une vidéo diabolique et terrifiante qui marque un tournant pour la saga horrifique.

Evil Dead Rise va-t-il réellement secouer la licence cinématographique culte ? La réponse en vidéo.

Un trailer officiel pour Evil Dead Rise

Avec son premier trailer officiel, Evil Dead Rise confirme qu'on devrait avoir un film résolument gore et peut-être moins comique que la trilogie originelle de Sam Raimi. Un long-métrage qui serait donc davantage dans la continuité du reboot de 2013, mais en allant encore plus loin.

En effet, le théâtre de ce nouveau cauchemar ne sera plus une cabane perdue dans les bois, mais un immeuble.

Après une longue route éreintante, Beth arrive chez sa sœur aînée Ellie. Cette dernière élève seule ses trois enfants dans un petit appartement de Los Angeles. Dans l'immeuble, les deux sœurs découvrent un mystérieux livre. Celui-ci renferme des démons qui prennent possession des corps humains. Confrontées à leurs pires cauchemars, Beth et Ellie vont devoir survivre et protéger leur famille.

Toutefois, on est pas non plus en face d'une rupture totale puisque le réalisateur Lee Cronin avait déclaré :

Il est bien ancré dans l'univers. Il y a beaucoup de rappels amusants, et il y a des liens directs avec le passé.

Et c'est clairement ce qu'on perçoit tout au long de cette bande-annonce d'Evil Dead Rise. Le livre maudit du Necronomicon, une balade dans les bois (via des visions ?), une tronçonneuse portée par une femme avec le visage en sang, ou encore le mal qui vogue dans l'air, les clins d'œil sont multiples.