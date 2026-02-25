Prime Video lance aujourd'hui l'un de ses plus gros films de l'année avec deux stars bien connues du petit écran, dont une que l'on retrouvera prochainement dans une autre série à succès.

Prime Video sort aujourd'hui l'un de ses plus gros films de l'année et ça va saigner. Loin, très loin des comédies d'action ou des films de romance pour adolescents dont la plateforme est plutôt friande, ce nouveau film évènement lorgne plutôt du côté de l'action violente, viscérale et un poil jubilatoire, on vous l'accorde.

Prime Video met le paquet pour son nouveau film évènement, c'est dispo aujourd'hui

Prime Video tient son John Wick au féminin en plein âge d'or de la piraterie avec La Falaise (ou The Bluff), un film d'action débridé dans lequel on suit une jeune femme, ex-compagne de pirate, va devoir affronter des corsaires pour protéger sa famille. Sous ses airs de jeune femme des plus banales, elle s'avère être en réalité une combattante hors pair, douée pour tuer. Au casting on retrouve la talentueuse Priyanka Chopra Jonas, star de la très bonne série Quantico, encore Matrix Resurrections. Elle affrontera Karl Urban, acteur que l'on retrouvera bientôt dans la saison 5 de The Boys sur Prime Video également.

La Falaise promet d'être particulièrement brutal et fait partie de cette nouvelle génération de films d'action comme John Wick, Sisu ou encore Mr Nobody, à mettre en scène des personnages qui subissent autant qu'ils donnent de coups. Un genre d'action plus violent qu'habituellement, que l'on pouvait déjà voir du côté du cinéma asiatique depuis bien longtemps. Ce nouveau film Prime Video est par ailleurs réalisé par Frank E. Flowers a qui l'on doit notamment Haven un thriller avec Orlando Bloom, Zoe Saldana et Bill Paxton.

Bande-annonce de La Falaise (The Bluff) disponible sur Prime Video dès le 25 février 2026.

Source : Amazon Prime