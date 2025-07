C’est bientôt la fin pour Sandman. Après une attente de deux ans, la deuxième saison de la série est enfin complète sur Netflix… ou presque. Les cinq derniers épisodes sont disponibles depuis ce jeudi 24 juillet 2025, mais un ultime épisode bonus reste encore à venir. Il sortira le 31 juillet prochain. Et ce sera le tout dernier sur Netflix.

C'est la fin pour cette série Netflix

Netflix a opté pour un découpage en deux parties afin de conclure l’histoire de Dream en douceur. La première salve, composée des épisodes 1 à 6, avait été mise en ligne le 15 mai. Elle adaptait les arcs narratifs "Season of Mists" et "Distant Mirrors", avec une fidélité saluée par les fans des comics de Neil Gaiman.

Ce jeudi 24 juillet, les épisodes 7 à 11 viennent boucler la saison principale. Ils s’attaquent à un pan essentiel de l’œuvre, en adaptant "Brief Lives". Résultat : une montée en intensité dramatique, de l’émotion et, sans surprise, une ambiance toujours aussi soignée. Comme d’habitude, tous les épisodes sont disponibles dès 9h (heure française) sur Netflix.

Un épisode bonus pour dire adieu

Mais ce n’est pas tout. Netflix offrira un dernier cadeau aux fans : un épisode bonus intitulé Death: The High Cost of Living. Ce chapitre final, centré sur la sœur de Dream, très appréciée depuis son apparition dans la série, sera mis en ligne le 31 juillet 2025. Il fera office d’épilogue et marquera la fin officielle de la série Sandman. Une décision assumée depuis le début. L’équipe créative avait déjà annoncé que cette deuxième saison serait la dernière. Pas de suite prévue, donc. Juste une fin pensée comme telle.

Lancée en 2022, Sandman a su se faire une place à part sur Netflix. Audacieuse, exigeante, visuellement marquante, la série a conquis les amateurs de fantastique et les fidèles de Neil Gaiman. Elle n’a pas toujours fait l’unanimité, mais son ambition et son respect du matériau d’origine ont été salués.

Source : Netflix