Le programme s'annonce lunaire cet été sur les plateformes de SVOD ! Les différents services regorgent d'originalité pour tenter d'attirer le public. Disney+ et HBO Max ont déjà commencé à dévoiler leurs nouveautés, sans compter sur Netflix, évidemment. Seulement, ce dernier cachait une belle surprise qui vient tout juste d'être dévoilée. Non seulement c'est inattendu, mais ça devrait plaire à beaucoup.

Netflix va vous mettre des étoiles dans les yeux

Pour se différencier de la concurrence, les plateformes de SVOD redoublent d'originalité. Les productions originales sont souvent une belle façon d'y arriver. Mais certaines ont aussi commencé à diversifier leur catalogue, en intégrant des animes par exemple. Aussi, la diffusion de programmes en direct est devenue une éventualité, notamment pour les programmes sportifs. Mais avec sa prochaine nouveauté, c'est un peu de tout ça qu'a condensé Netflix.

De fait, la plateforme au N rouge a noué un partenariat étonnant pour une retransmission en direct... depuis les étoiles ! En effet, Netflix s'est associé à l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace pour diffuser « NASA+ ». Il s'agit d'un stream depuis l'espace, plus spécialement depuis la station spatiale internationale (ISS), mais aussi de lancement de fusée et de suivi de missions.

L'enjeu derrière cette association est de promouvoir le travail de la NASA, de l'ISS et des astronautes. Les plus de 700 millions d'utilisateurs Netflix à travers le monde représentent un public colossal auprès de qui porter ces images rarement diffusées au grand public.

Ensemble, nous nous engageons à créer un âge d'or de l'innovation et de l'exploration, en inspirant les nouvelles générations, depuis le confort de leur canapé ou la paume de leur main depuis leur téléphone. Rebecca Sirmons, manager génégral de NASA+.

Le programme de NASA+ sera disponible sur Netflix dès cet été. La date exacte n'a pas encore été communiquée. Toutefois, de plus amples informations seront partagées à l'approche du lancement. Ainsi, après avoir fait rêver les spectatrices et spectateurs avec les fictions et documentaires de son catalogue, la plateforme s'apprête à transporter le public pour de vrai dans l'espace à travers leur écran.