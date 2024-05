Les nouveautés LEGO de mai 2024 sont désormais accessibles pour toutes les amatrices et tous les amateurs de briques. Au final, ce mois-ci aura été totalement bercé par Star Wars avec des sets assez chouettes, voire superbes, comme Le Droideka 75381, L'Infiltrateur du Sith de Dark Maul 75383 mais surtout L'Intercepteur TIE 75382 qui a une classe folle. Pour les dernières nouveautés, la firme danoise vous propose de garder la tête dans les étoiles et même de voyager vers d'autres cieux sans devoir passer par SpaceX.

Deux sets LEGO impressionnants disponibles dès maintenant

LEGO n'a pas laissé les fans de Star Wars à leur propre sort et les a même gâtés avec de belles constructions. Les sorties de mai 2024 ont aussi vu arriver un set pour Vice-Versa 2 de Disney Pixar, alors que le film n'est prévu que le 19 juin 2024 en France. Mais deux grosses pièces de collection viennent encore d'être ajoutées sur la boutique officielle : Le système de lancement spatial d'Artemis de la NASA (10341) pour la gamme ICONS, et La Voie Lactée 31212 pour l'offre ART. Des ensembles qui se complètent assez bien, mais qui vous demanderont de la place. Les deux sont disponibles dès maintenant sur le store LEGO.

10341 ICONS Le système de lancement spatial d'Artemis de la NASA

Fans de la NASA, de la conquête spatiale et de briques, la fusée Artemis et sa station de lancement sont arrivés chez LEGO. Il s'agit d'un set colossal de 3061 pièces qui impressionne par sa hauteur. Plus de 70 cm de haut. Un ensemble qui ne sera pas facile à caser, mais qui en impose une fois construit. C'est ultra détaillé avec une passerelle pour l'équipage, le support de fusée, et même une capsule Orion à part qui fait office de minifigurine.

Référence : 10341 LEGO Le système de lancement spatial d'Artemis de la NASA ICONS

Dimensions : plus de 70 cm de haut | 27 cm de large | 30 cm de profondeur

Nombre de pièces : 3 601

Age : 18+

Nombre de mini-figurines : 1 (Capsule Orion)

Date de sortie : 18 mai 2024

Prix : 259,99€









31212 ART La Voie Lactée

Après avoir lancé avec succès la fusée Artemis, la suite logique est de partir dans les étoiles avec le set LEGO La Voie Lactée. À l'image de Batman : La série animée Gotham City 76271, cette construction appartient à la catégorie ART et doit être davantage perçue comme un tableau, qui peut être d'ailleurs accroché au mur. Elle est composée de 5 panneaux verticaux différents sur lesquels on pose des systèmes comme la nébuleuse du Crabe ou encore Trappist-1, qui donnent lieu à une explosion de couleurs. Une pancarte « You are here » pour montrer la position de la Terre fait même partie des pièces.

Référence : 31212 LEGO La Voie Lactée ART

Dimensions : plus de 40 cm de haut | 65 cm de large | 5 cm de profondeur

Nombre de pièces : 3 091

Age : 18+

Nombre de mini-figurines : 0

Date de sortie : 18 mai 2024

Prix : 199,99€