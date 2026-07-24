George R. R. Martin finira-t-il Game of Thrones un jour ? L'auteur de la célèbre saga de fantasy qui a donné lieu à la série HBO qu'on connaît planche toujours sur son univers, certes. Le problème c'est qu'il pense plus aux histoires annexes qu'à finir la principale.

Game of Thrones est incontestablement l'une des œuvres de pop culture les plus iconiques de ces dernières années. Cependant, si les téléspectateurs ont eu droit à une fin plus ou moins appréciée via HBO, les lecteurs, eux, patientent toujours. Et pour cause, l'écrivain George R. R. Martin n'a toujours pas écrit la conclusion de ses romans. En revanche, il avance sur un spin-off qui vient lui aussi d'avoir droit à son adaptation.

George R. R. Martin travaille sur le tome 4 de A Knight of the Seven Kingdoms

Cette année, le public mondial a pu découvrir les premières aventures de Dunk et Egg avec la série A Knight of the Seven Kingdoms. Cette histoire préquelle de Game of Thrones s'attarde sur deux personnages du lore dont l'histoire est née via des nouvelles de George R. R. Martin. Ira Parker, le showrunner, se montre très emballée sur ce projet qu'elle verrait bien se prolonger des trois saisons déjà prévues, « à quatre ou cinq saisons ».

Dans une interview pour The Hollywood Reporter, il confie même qu'elle aurait matière à aller plus loin puisque « le quatrième tome, sur lequel George travaille actuellement, se déroule dans un lieu vraiment génial ». Nous avons ainsi confirmation que l'auteur de Game of Thrones ne lâche pas sa plume. Plus encore, Parker explique que « le cinquième marque la fin de l'histoire d'Egg en tant qu'enfant ». L'idée serait alors de reprendre l'histoire quand il sera ensuite « plus âgé ».

Dès lors, A Knight of the Seven Kingdom aurait pour but de « raconter l'histoire de ces deux hommes tout au long de leur vie ». De plus, Parker y verrait une manière d'aborder de nouveaux défis et enjeux, surtout pour Egg. L'histoire de l'univers de Game of Thrones a donc encore de nombreuses cartes à jouer avec ce spin-off. En attendant, vous pouvez retrouver la première saison sur :

HBO Max

Canal+ (HBO Max inclus dans les abonnements Ciné Séries et Totale)

Prime Video (HBO Max est parmi les chaînes en supplément de l'abonnement standard)

© HBO.

Mais où est la fin de Game of Thrones ?

Pendant ce temps, on se demande encore si nous lirons un jour la fin de Game of Thrones ou, plus exactement, la fin de la série A Song of Ice and Fire. Le fait que George R. R. Martin se consacre à l'écriture de ces séries annexes montre bien qu'il a toujours autant d'intérêt pour son univers. Cependant, la conclusion de l'histoire principale reste toujours en suspens pour l'instant. Mais l'écrivain l'a déjà affirmé par le passé : il veut finir son histoire. Autrement, il aurait le sentiment d'un échec personnel. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à patienter.