Si vous êtes amateur de fantastique et de Japon, Alice in Borderland est clairement une série Netflix qui est faite pour vous. Arisu, joueur obsédé de jeux vidéos, se retrouve du jour au lendemain dans une étrange version de Tokyo, alternative où la ville est complètement vide. Celle-ci est une adaptation directe d'un shōnen manga d'Haro Asō prépublié entre novembre 2010 et mars 2016.

Une saison 2 pour très bientôt sur Netflix

Après le gros succès de la première saison sur Netflix, le show s'offre évidemment une saison supplémentaire comme il est de coutume. D'autant qu'il reste encore pas mal d'événements scénaristiques à raconter et à découvrir si vous êtes un fan du manga. Cette saison 2 débarquera donc le 22 décembre 2022 et vous pouvez admirer une belle bande annonce ci-dessus. De quoi faire monter la pression et de patienter encore quelques mois avant que Netflix ne se décide à rendre le tout disponible.

Réalisée par Shinsuke Satō, cette série Netflix Alice in Borderland tire clairement ses inspirations de films comme Cube et Battle Royale. Notamment dans le traitement de la thématique de la survie et de l'énigme. Pour les amateurs, sachez qu'un spin off du manga intitulé Imawa no Michi no Alice a débuté en 2015 et dénombre un total de 8 tomes. De quoi se plonger intégralement dans l'univers de la série Netflix et de se préparer mentalement pour le jour J.