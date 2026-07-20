La série One Piece Netflix prépare une surprise pour la rentrée en partenariat avec LEGO. Attendez-vous à une nouvelle adaptation hilarante, le teaser est là.

Netflix prépare une nouvelle série tirée du manga-fleuve d'Eiichiro Oda. Ce projet n'est autre qu'une série d'animation LEGO One Piece, qui vient s'ajouter comme une pastille humoristique à l'adaptation live-action de la plateforme. Trois mois après l'annonce, il est temps de découvrir le premier teaser trailer et de faire un tour des premiers détails connus.

Netflix dévoile les premières images de sa nouvelle série One Piece

Après l'annonce d'avril dernier, on avait presque oublié ce projet. Pourtant, maintenant il nous tarde de l'avoir sous les yeux. Mais la date de sortie approchant, Netflix a décidé de montrer de nouvelles images de la série LEGO One Piece. Celle-ci se concentrera sur le personnage d'Usopp, affabulateur invétéré, racontant de son point de vue les péripéties passées des Chapeau de paille à Chopper, nouveau venu dans l'équipage.

Cette nouvelle série LEGO One Piece de Netflix adoptera un format court pour revenir avec humour sur les deux premières saisons de la série live-action. De toute façon, quand on est face à une fiction en briques plastiques, on sait qu'on va avoir affaire à quelque chose de drôle et décalé. Couplé au fait que les épisodes seront racontés par Usopp, ça promet d'être succulent.

D'autant plus que cette nouvelle fiction LEGO est encadrée par des équipes de confiance. À la production, on retrouve la Shueisha, qui détient les droits du manga, ainsi que Tomorrow Studios, déjà en charge de la série live-action. Ajoutez-y Netflix, évidemment, et même Eiichiro Oda avec la casquette de producteur exécutif, l'auteur de One Piece.

Quand sortira la future série LEGO de Netflix ?

Netflix s'y prend un peu à l'avance pour teaser sa future série LEGO Netflix. En effet, même si elle aurait tout à fait collé à l'esprit estival, elle ne sortira pas avant l'automne 2026. Par conséquent, le service de streaming au N rouge vous donne rendez-vous à la rentrée pour découvrir tous les épisodes :

Quand ? Le 29 septembre 2026

Le 29 septembre 2026 Où ? En exclusivité sur Netflix