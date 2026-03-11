Cela fait déjà plus de 20 ans que Samurai Champloo a débarqué sur nos écrans, avec classe et irrévérence. Un nouveau titre mythique attribué à Shin'ichirō Watanabe après Cowboy Bebop. L'histoire du trio improbable composé de Mugen le vagabond, Jin le rônin et Fuu la serveuse semble n'avoir pas pris une ride en 2026. Et pour preuve, elle va prochainement faire son grand retour grâce à un projet aussi inattendu que prometteur. C'est maintenant officiel.

Un nouveau projet Samurai Champloo très prometteur

Après l'annulation de la série live-action Cowboy Bebop par Netflix, il paraissait peu probable qu'un projet du même genre voit à nouveau le jour. Pourtant, c'est bien ce qui attend Samurai Champloo. L'anime qui croise l'univers hip-hop avec le Japon féodal de l'ère Edo va avoir droit à une adaptation en prises de vue réelles. Cependant, il ne s'agira pas d'une série, mais d'un film. Et contre toute attente, le projet pourrait bien être plus prometteur que celui de son aîné.

Nos confrères de Variety ont eu la primeur de cette annonce au travers d'une entrevue avec Becky Clements. La productrice a pu révéler les premiers détails autour de ce futur film live-action Samurai Champloo. Le premier, et pas des moindres, est qu'il sera réalisé par Tomorrow Studios, soit l'une des équipes derrière la série One Piece de Netflix. Même si sa précédente adaptation de Cowboy Bebop n'avait pas fait l'unanimité, la production semble avoir compris ce qui pourrait tout changer.

En effet, l'autre détail à retenir de cette annonce, c'est que Tomorrow Studios travaillera cette fois main dans la main avec le réalisateur original, Shin'ichirō Watanabe. Or, quand on voit combien la collaboration avec Eiichiro Oda a profité à l'adaptation de One Piece, cette nouvelle est plus que prometteuse pour le film Samurai Champloo. D'autant plus que l'équipe tient déjà à rassurer sur le fait que la musique occupera une place de choix, comme c'était le cas dans la série originale. Encore un point de plus pour cette future adaptation qui est encore au tout début de son développement.