Netflix et Sony Pictures travaillent sur la suite du plus gros succès de l'histoire de la plateforme de SVOD, à savoir KPop Demon Hunters. Cependant, il faut faire la lumière sur un point concernant la date de sortie.

Quand on voit le succès phénoménal de KPop Demon Hunters, il était évident que Netflix et Sony Pictures rempileraient pour une suite. Pour l'instant, ce projet n'en est encore qu'à ses débuts. Cela veut donc dire qu'on ignore encore les détails de l'intrigue. Les Huntrix sont encore entourées de mystère. Pour autant, une information qui avait été partagée doit être revue. Nous parlons en l'occurrence de la date de sortie.

N'attendez pas KPop Demon Hunters en 2029 sur Netflix

En décembre dernier, nous apprenions que KPop Demon Hunters avait dépassé le cap des 500 millions de vues sur Netflix en seulement six mois. Une performance tout simplement historique pour la plateforme. La coproduction Sony Pictures est devenue le plus gros succès du catalogue au N rouge, du jamais-vu. Les chiffres continuent en plus de grimper, le film apparaissant encore parmi les plus regardés mondialement sur le service de streaming, plus d'un an après sa sortie.

© Netflix.

Forcément, avec une telle force de frappe, il était impensable d'en rester là. Dès novembre 2025, KPop Demon Hunters 2 a été confirmé sur Netflix. L'enthousiasme était plus que palpable en ligne, peut-être même un peu trop. Et pour cause, une information erronée a rapidement fait le tour de la toile. Il s'agit de la date de sortie, avancée par beaucoup pour 2029. Or, il n'en serait rien.

Quand sortira KPop Demon Hunters 2 ?

Non, ne vous attendez pas à voir KPop Demon Hunters 2 sur Netflix dès 2029. Cette idée provient d'une mauvaise lecture d'une interview du Hollywood Reporter. Le média avait eu l'opportunité de s'entretenir avec les co-présidents de Sony Pictures :

Kristine Belson

Damien de Froberville

Or, pendant cet entretien, l'interviewer avait demandé si 2029 paraissait prématuré comme fenêtre de sortie. Belson avait répondu en un geste pour signifier qu'il paraissait en effet peu probable que le film sorte d'ici à 3 ans. Pour l'instant, les co-scénaristes et co-réalisateurs Maggie Kang et Chris Appelhans n'en seraient qu'aux balbutiements du projet. Par conséquent, il faudra attendre un peu plus longtemps pour espérer retrouver les Huntrix sur Netflix.