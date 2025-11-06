Netflix a rapidement revu sa stratégie en matière d’animation. En 2024, la plateforme de streaming avait réduit d’un tiers les effectifs de son département dédié à cet art. Cependant, il aura suffit d’une série à succès (Arcane) et d’un film devenu le plus grand succès de tous les temps sur Netflix, pour que le géant américain change de cap. Face à de tels résultats, notamment au box-office, le pionnier de la SVOD n’a pas tardé à investir dans sa nouvelle licence ô combien lucrative.

Une suite pour le plus grand succès de Netflix

K-Pop Demon Hunters a été LE raz-de-marrée de cette année. Le film d’animation de Sony Pictures a battu tous les records et s’est imposé sans mal comme la surprise de 2025. Forcément, les rumeurs autour d’une suite ou d’une adaptation en live-action ne se sont pas faites attendre. La créatrice, qui avait déjà des idées bien arrêtées, avait démenti l’une d’entre elles, tandis que l’autre vient de se confirmer. C’est officiel, un K-Pop Demon Hunters 2 verra bien le jour prochainement sur Netflix. Il faudra néanmoins s’armer de patience, puisque la plateforme de streaming n’envisage une sortie qu’au plus tôt en 2029.

Une attente qui pourra paraître longue pour les fans les plus impatients, mais la production des films d’animation requiert beaucoup de temps, a fortiori ceux d’une telle qualité. D’ici-là, le film diffusé en juin dernier sur Netflix et ses chansons entêtantes devraient continuer à tourner en boucle pendant un bon moment. Depuis sa disponibilité sur la plateforme, K-Pop Demon Hunters reste dans le top des charts Netflix et Spotify, s’imposant encore la semaine dernière comme le second film le plus regardé. En tout, cela fait 20 semaines consécutives qu’il est dans le top 10 de Netflix, à la première ou à la seconde place. En dépassant les derniers grands succès du géant de la SVOD, comme Squid Game, Mercredi et Stranger Things, il n’est pas étonnant que Netflix et Sony se soient rapidement mis d’accord pour lancer la production d’un K-Pop Demon Hunters 2.

