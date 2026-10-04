Netflix a un programme d'octobre 2026 très chargé et ajoute de très gros films dès le début du mois. Hier, c'était L'Effet papillon, un excellent thriller à voir absolument, et aujourd'hui, c'est Jurassic World Renaissance, le dernier film d'une des licences les plus légendaires du cinéma.

Jurassic World Renaissance est disponible sur Netflix

Jurassic World Renaissance arrive sur Netflix le 4 octobre 2026. Le dernier film de la licence légendaire est réalisé par Gareth Edwards à qui l'on doit l'excellent Godzilla de 2014, Rogue One ou encore The Creator. Au scénario, c'est David Koepp, l'auteur de Jurassic Park et du Monde perdu, qui prête sa plume pour ce septième volet qui se déroule cinq ans après Le Monde d'après, lui aussi disponible sur Netflix. Scarlett Johansson et Mahershala Ali y incarnent des mercenaires envoyés en mission pour récupérer de l'ADN des trois créatures les plus colossales sur terre, sur mer et dans les airs, dans le but de trouver un remède pour soigner certaines des maladies les plus mortelles de la planète. En parallèle, une famille s'échoue en mer, attaquée par l'un des dinosaures, et se retrouve elle aussi embarquée dans ce qui pourrait être un voyage sans retour puisque sur l'île, de nouvelles espèces mutantes ont survécu.

Avant son arrivée sur Netflix, Jurassic World Renaissance a cartonné au cinéma en récoltant près de 869 millions de dollars. Un score absolument dantesque, mais en dessous de la dernière trilogie qui a toujours dépassé le milliard de dollars de recette dans le monde. Côté critiques, le film récolte un score mitigé de 50 % sur Rotten Tomatoes pour 70 % de la part des spectateurs qui l'ont nettement plus apprécié que le précédent. Et il faut dire que Jurassic World Renaissance est clairement au-dessus du Monde d'après et s'il est bardé de défauts, il reste un excellent divertissement pop-corn pour une soirée devant Netflix.