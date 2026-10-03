Netflix a un agenda très chargé en octobre 2026 et commence son mois sur les chapeaux de roue avec un vrai chef-d'œuvre. Il s'agit de L'Effet papillon, un thriller qui ne laisse pas indifférent de par son propos, ses thèmes abordés, sa réflexion et ses deux fins aussi marquantes l'une que l'autre.

L'Effet Papillon est disponible sur Netflix

Désormais disponible ce 3 octobre 2026 sur Netflix, L'Effet papillon est un film thriller teinté de science-fiction qui suit un étudiant d'une vingtaine d'années incarné par Ashton Kutcher qui souffre d'énormes problèmes de mémoire, ce qui l'a forcé depuis tout jeune à écrire de nombreux journaux intimes. Désormais jeune adulte, il se découvre par pur hasard le don de voyager dans le temps en revivant certains de ses traumatismes. Il en profite alors pour essayer d'arranger les choses, sans se douter que chacune de ses actions aura des conséquences, parfois terribles. Aux côtés de Kutcher, on retrouve Amy Smart, Eric Stoltz, William Lee Scott ou encore Elden Henson et Melora Walters.

À sa sortie, le film s'est fait allumer par les critiques et chute violemment avec un petit score de 34 % sur Rotten Tomatoes, ce qui n'est pas le cas des spectateurs, bien plus enthousiastes, qui vont lui permettre de devenir véritablement culte au fil des années. Encore aujourd'hui, il est considéré comme l'un des meilleurs dans son genre. L'Effet Papillon divise et ne laisse clairement pas indifférent. Tout ceux qui l'on vu vous diront que ses fins sont perturbantes et marquantes. Reste à voir celle que Netflix à choisi maintenant.