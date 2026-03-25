Les plateformes de SVOD ont bien compris le pouvoir de la nostalgie. Cela vaut autant pour Netflix que ses concurrents, aussi bien les plus gros comme Prime Video et Disney+, que des émergents à l'instar d'HBO Max. Certes, elles misent régulièrement sur des grands classiques du 7ᵉ art, mais elles n'oublient pas non plus les titres iconiques avec lesquels une part de leur public a grandi. Ainsi, le service de streaming estampillé du N rouge accueille aujourd'hui les 5 films d'une saga iconique des années 2000-2010.

Netflix joue sur la tentation avec l'intégral d'une saga mordante

La décennie qui a suivi l'entrée dans le XXIe siècle a vraiment été l'ère des sagas pur adolescents et jeunes adultes au cinéma, Harry Potter en tête. Les aventures de l'apprenti sorcier ont ouvert la voie à toute une flopée d'autres adaptations de la littérature jeunesse et « young adulte ». Vous n'avez donc pas pu passer à côté de l'autre phénomène phare de l'époque et, si c'est le cas, Netflix vous permet dès aujourd'hui de vous rattraper.

En 2008, le grand public découvrait Twilight sur grand écran et assistait aux émois de Bella Swan, lycéenne fraîchement débarquée dans la bourgade de Forks où la météo est déprimante 99 % du temps. Jeune première loin d'être aussi ingénue que les habituelles héroïnes de romance, elle tombe pourtant éperdument amoureuse du beau gosse ténébreux du coin. Sauf qu'elle ne tarde pas à découvrir qu'il cache un secret monstrueux : c'est un vampire. Lui et sa famille, les Cullen, doivent gérer leur appétit, les rivalités avec des suceurs de sang rivaux et les loups-garou du coin. Un grand programme qui se décline en 5 films dès à présent sur Netflix.

Certes kitsch à souhait, la saga Twilight voit grandir et s'affirmer des héros en pleine quête d'eux-mêmes, jusqu'à mener une bataille ultime pour défendre leurs convictions. Qui plus est, elle a aussi vu émerger des figures aujourd'hui incontournable du cinéma, à commencer par Kristen Stewart, qui incarne Bella, et Robert Patinson, qui joue quant à lui le ténébreux Edward. On se rappelle même Taylor Lautner, troisième roue du carrosse. Même s'il est plus discret ces dernières années, il enchaînait les projets au milieu des années 2010. Tout cela est donc à découvrir ou à redécouvrir sans hésitation sur Netflix.