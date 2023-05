Depuis de nombreuses années l'un des gros avantages de Netflix résidait dans la possibilité de partager un compte tranquillement en famille ou à plusieurs. L'entreprise avait même communiqué sur le sujet sur les réseaux sociaux en expliquant que partager son mot de passe était synonyme d'amour. Mais depuis (2017) les choses évoluent et pas forcément dans le bon sens.

Netflix : le partage de compte est payant

Cela fait quelques mois que l'on en parle mais c'est désormais une réalité, le partage de compte Netflix devient officiellement payant. En effet, la plateforme de streaming video a annoncé la fin totale de la gratuité du partage de comptes pour des personnes n’habitant pas le même foyer. En France notamment, un mail va être envoyé dans les prochains jours à tous les abonnés qui partagent leur compte en dehors de leur foyer. Ce dernier demandera explicitement de payer un supplément de 5,99€ par mois pour toute personne qui ne vit pas avec la personne payant l’abonnement. Ce nouveau système était déja en place au Canada, au Portugal, en Espagne et en Nouvelle-Zélande et il a visiblement était assez concluant pour une généralisation globale à travers le monde.

À ce propos, Greg Peters, le co-directeur général de Netflix explique :

Au début, il y a des annulations. Et puis les personnes qui se servaient d’identifiants empruntés créent leurs propres comptes et ajoutent des profils, et nous regagnons du terrain en termes d’abonnements et de revenus.

Pourtant en regardant dans le détail, tout ne semble pas si rose. Selon une étude de la société Kantar en Espagne, ce brusque changement de politique a poussé un million de téléspectateurs espagnols à quitter la plateforme Netflix. Difficile de savoir qui croire dans l'affaire mais il semble difficile de nier les départs massifs.

Le partage de compte en famille toujours possible mais...

Netflix précise que toute personne vivant au sein d'un même foyer peut regarder Netflix n'importe où, que ce soit à la maison, en déplacement ou en vacances. Le tout fonctionne via un système d'IP et d'identification... Il va donc être bien difficile de tenter de filouter pour se faire passer pour un membre d'un foyer sans l'être vraiment. Pour le moment le partage de compte fonctionne toujours chez la concurrence et notamment chez Disney+ et Amazon Prime. Mais pour combien de temps encore ? Les autres entreprises ont peut être quelque chose à jouer pour justement se démarquer de Netflix sur le sujet.

Que pensez-vous du changement de politique sur le partage de compte ? Comptez-vous payer les frais supplémentaire de 5,99 euros ?