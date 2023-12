En 2024, ça fera dix ans que Netflix s'est implanté dans l'hexagone. Et comme partout dans le monde, le service de SVOD a rencontré un succès fulgurant. Si la quête de rentabilité est une lutte quotidienne pour la plateforme, le nombre d'abonnés est bien là. Plus de 230 millions de personnes ont succombé à la proposition grâce à un abonnement qui, à l'origine, était raisonnable d'un point de vue tarifaire. Mais ça, c'était avant.

Une nouveauté Netflix qui ne va pas faire du bien

L'année dernière, Netflix a particulièrement souffert d'une perte d'abonnés. Pour enrayer la chute, mais surtout la perte d'argent, la firme au N rouge a mis en place diverses choses comme l'interdiction du partage de compte. Un coup dur mais qui a porté ses fruits. Devant le fait accompli, certains ont accepté de s'abonner normalement, ce qui a permis à la société d'augmenter ses revenus en récupérant des clients « fantômes » jusqu'alors. Mais ce n'était pas suffisant.

Une augmentation des prix Netflix est venue encore tout chambouler récemment. En dix ans, la formule la plus chère a pris 8 euros et désormais, le service de SVOD met aussi en avant un abonnement Standard avec des publicités pour 5,99€. Un palier pour regarder des films, séries et documentaires en 1080p sur deux écrans, mais entrecoupés de spots publicitaires. Si vous pensiez avoir tout vu, détrompez-vous.

La formule Essentiel Netflix, qui est passé de 7,99€ à 10,99€ a été supprimée ce mardi 12 décembre 2023. Une bonne nouvelle ? D'un côté, oui, parce que cette option était très limitée. Les programmes visionnables ayant toujours été cantonnés à du 720p. Mais de l'autre, c'est bien une mauvaise nouvelle. En effet, cela ne laisse maintenant plus que deux choix : se coltiner des pubs pour 5,99€ ou dépenser 13,49€ par mois afin d'éviter les coupures commerciales. Netflix vient donc de tuer purement et simplement ce qui avait attiré des millions d'abonnés au départ avec un ticket d'entrée abordable.

Crédits : Netflix.

Une offre en or pour réaliser des économies

Comme Disney+, Netflix continue donc sa flambée des prix et il paraît peu probable que le géant en reste là. Après tout, si les abonnés se résignent, pourquoi arrêter en si bon chemin ? Dans cette suppression de l'abonnement Essentiel, il y a tout de même une bonne nouvelle. Les abonnés actuels peuvent conserver leur offre et ne seront pas forcés de payer 13,49€ pour l'upgrader. À voir toutefois si ce « cadeau » sera réellement définitif ou non. Si vous n'avez pas encore souscrit, il y a en ce moment une promo Netflix imbattable.

Une réduction massive puisque pour 19,49€, vous avez accès à la célèbre plateforme, à Disney Plus, Apple TV+, Paramount+, OCS, Insomnia et à huit chaînes du groupe Canal+. Mais il y a deux conditions : être âgé strictement de moins de 26 ans et ne pas être abonnés actuellement. Les formules Netflix et Disney+ comprises dans ce pack RAT+ donnent accès à tout le catalogue des services concernés, mais en 1080p. Pour la 4K HDR Dolby Atmos, il faut impérativement payer plus. Si vous remplissez les conditions principales, vous avez jusqu'au 23 janvier 2024 pour en profiter.