Netflix prépare l'arrivée d'un nouveau film événement adapté d'un vrai chef-d'œuvre de la littérature, et porté par un casting 5 étoiles. Il y a tout ce qu'il faut pour lui assurer un carton immédiat.

Bien décidé à marquer les esprits, Netflix vient de dévoiler de premières images d'À l'Est d'Éden, sa prochaine grosse série événement. Cette adaptation sortira dès débute octobre et portera sur petit écran le célèbre roman du même nom. Un chef-d'œuvre de John Steinbeck, un drame considéré comme la plus grande œuvre de l'écrivain. Cerise sur le gâteau, Netflix a fait appel à un casting 5 étoiles et une showrunneuse de talent pour mettre sa série sur pied. Autant dire que le carton est presque assuré.

Netflix présente A l'Est d'Eden, sa nouvelle série évènement

La mini-série A l'Est d'Éden sort le 1er octobre 2026 sur Netflix. Elle sera composée de 7 épisodes tous disponibles d'un bloc. Cette nouvelle série événement de Netflix nous racontera l'histoire de deux familles des années 1860 à 1910. On suivra ainsi plusieurs membres de la famille Hamilton et des Trask. Deux clans qui vont s'entremêler dans des histoires d'amour, de drames et d'honneur. Le tout sur fond de guerres et de contextes historiques poignants de l'époque. Des frasques familiales à travers les années qui prendront parfois des proportions dangereuses, en témoigne la bande-annonce.

Un casting de rêve avec Florence Pugh en tête d'affiche

Une adaptation d'œuvre majeure de Steinbeck, qui la considérait lui-même comme le roman de sa vie. Pour faire les choses bien, Netflix se paie même un casting de rêve. En tête d'affiche, on retrouve l'incroyable Florence Pugh (Thunderbolts, Oppenheimer). Véritable actrice à tout faire aussi à l'aise dans les drames que les blockbusters, jusqu'aux comédies romantiques et autres films d'horreur. Elle est accompagnée à l'écran par Christopher Abbott (Poor Things, Entergalactic). On retrouve aussi Mike Faist (Challengers, West Side Story), Hoon Lee (Warrior, See, Banshee). Mais aussi Tracy Letts (The Lowdown, A House of Dynamite), Martha Plimpton (The Regime, Task) et Ciarán Hinds (Belfast, Game of Thrones). La série Netflix est chapeautée par Zoe Kazan (Elle s'appelle Ruby) et Jeb Stuart (Liberator, Vikings: Valhalla), tous les deux co-showrunners.