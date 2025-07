L’été est là et si l’on a vite fait d’aller faire trempette par ces chaleurs, ou de profiter du soleil, on aura tout de même quelques soirées avec des films et séries à se faire. C’est pourquoi Netflix, Prime Video, Disney+ et consorts ne prennent jamais de vacances ! Aujourd’hui par exemple, Netflix nous sort non pas un, mais deux très gros films. Deux vrais classiques que vous avez peut-être déjà vus d’ailleurs, mais dont on ne se lasse pas tant ils sont marquants, bien que très différents.

Deux très grands films rejoignent Netflix, à voir au moins une fois dans sa vie

Si vous aimez le cinéma, vous allez vous régaler. Le premier film de ce duo n’est autre que E.T, un petit chef-d’œuvre signé Steven Spielberg dans lequel un jeune garçon rencontre un extraterrestre à la fois mignon et vilain comme un pou. Un nouvel ami qui ne cherche qu’une chose finalement, rentré à la maison. Le film, particulièrement touchant, est aussi réputé pour avoir filé la frousse à plus d’un enfant avec sa scène nocturne dans les champs de maïs, la première rencontre avec l'extraterrestre le plus gentil de l’univers en aura marqué plus d’un et il est désormais présent sur Netflix.

Le second film à débarquer sur Netflix quant à lui est un drame profondément touchant et humain : Forrest Gump. Porté par un Tom Hanks tout bonnement incroyable qui y incarne un américain simple d’esprit qui raconte son parcours. Une vie semée d'embûches qui l’a amené a assisté aux plus grands évènements de l’Amérique des années 1950 à 1980. Touchant, passionnant et sublime à la fois, Forrest Gump a clairement marqué les esprits et son temps. Il recevra d’ailleurs pas moins de 6 Oscars en 1995, dont celui du Meilleur film, du Meilleur réalisateur et du Meilleur acteur, rien que ça.

E.T L'extraterrestre

Bande-annonce de E.T, le films est dispo sur Netflix .

Forrest Gump

Source : Netflix