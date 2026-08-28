Pour finir le mois d'août en beauté, Netflix ajoute à son catalogue The Whisper Man, son nouveau film événement. Adaptation du roman de Steve Mosby, il réunit à l'écran de grands noms du cinéma. C'est clairement la nouveauté SVOD à voir cette semaine, d'autant plus pour les amateurs de thriller et d'enquêtes glaçantes. On vous en parle.

Netflix sort son nouveau thriller, un film à ne pas louper

Après le roman de 2019, The Whisper Man devient un film sur Netflix. À la production, on retrouve un acteur de poids puisque c'est la société AGBO qui est aux commandes, soit celle des frères Russo (Avengers Endgame). Pour ce qui est de la réalisation, on est face à un nom moins connu, celui de James Aschcroft. Cependant, on lui doit déjà deux thrillers psychologiques, un connaisseur donc pour se charger ce projet.

Car, The Whisper Man, c'est un film qui veut vous retourner le cerveau sur Netflix. Il suit un homme veuf, auteur de roman policier, qui élève seul son fils. Sauf que ce dernier est enlevé, si bien que la romancier va renouer avec son propre père, inspecteur de police à la retraite, pour le retrouver. Or, le grand-père découvre que ce kidnapping pourrait être lié à une ancienne affaire concernant un tueur en série pourtant condamné, qu'on appelait l'homme aux murmures.

Qui joue dans le film The Whisper Man ?

Ce nouveau film à retrouver en exclusivité sur Netflix mise gros sur son casting. Et pour cause, The Whisper Man va piocher dans des poids lourds du cinéma, tels que Robert De Niro (Les Affranchis) et Michael Keaton (Batman). On peut aussi compter sur la performance du très apprécié Adam Scott (Severance) ou encore de Michelle Monaghan (True Detective). Et ce n'est pas tout, d'autres personnalités viennent renforcer cette distribution cinq étoiles :

Robert De Niro : l’inspecteur Pete Willis

: l’inspecteur Pete Willis Michelle Monaghan : l'inspectrice Amanda Beck

: l'inspectrice Amanda Beck Adam Scott : Tom Kennedy

: Tom Kennedy Michael Keaton : Francis 'Frank' Carter

: Francis 'Frank' Carter Acston Luca Porto : Jake Kennedy

: Jake Kennedy Hamish Linklater : Norman Collins

: Norman Collins Owen Teague : George

: George Will Brill : le sergent John Dyson

Le film The Whisper Man vous attend dès maintenant, dans votre abonnement Netflix.