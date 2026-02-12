C'est LA plus grande série d'Apple TV et ce depuis son lancement, Severance va au-devant de très gros changements. Une page se tourne pour la série et son univers, mais l'avenir s'annonce plutôt radieux bien que l'on puisse aussi être inquiet. Ça va tout bouleverser.

Apple TV mise très gros sur la meilleure série de sa plateforme

Vous ne le saviez peut-être pas, mais Severance n'appartient pas directement à Apple TV. En réalité, les droits et la production étaient confiés à un studio extérieur. Mais ça, c'était avant. Un marché de près de 70 millions de dollars vient d'être acté, faisant passer définitivement Severance dans l'écurie d'Apple TV. La série sera donc désormais développée en interne, au même titre que presque la moitié des programmes de la plateforme.

Non content d'avoir déjà validé une saison 3 pour la série, le géant de la SVOD va encore plus loin. Apple TV veut faire de Severance l'un de ses fers de lance et valide donc jusqu'à 4 saisons, conformément aux envies des deux réalisateurs et producteurs exécutifs que sont Ben Stiller et Dan Erickson. Selon Deadline, une saison 5 serait également possible mais tout dépendrait des deux créatifs. S'ils en ressentent l'envie et le besoin, Severance pourrait bien revenir pour une cinquième saison, sinon, rien ne sera poussé.

Attendez-vous à voir Severance partout

À première vue, l'objectif n'est pas de transformer Severance en machine à argent, mais plutôt d'exploiter son plein potentiel dans la limite du possible. Tant que c'est intéressant, pourquoi pas. En ce sens, un spin-off serait aussi envisagé, mais là encore, Apple TV ne veut pas être le seul juge. La plateforme mise très gros mais n'oubliez pas que les fans attendent de la qualité. Severance est l'une des séries les plus nommées et récompensées de tous les temps, sans compter que c'est également un casse-tête à produire et qu'elle est très coûteuse. La saison 2 notamment, a coûté près de 20 millions de dollars par épisode, une sacrée somme. Pour l'heure, la saison 3 n'a pas donné de budget clair, elle n'est encore qu'au stade de l'écriture, mais les choses sérieuses devraient commencer prochainement.

Source : Apple TV, Deadline