Netflix vient de dévoiler la bande-annonce de son nouveau film événement avec un casting prestigieux. Découvrez les images de ce thriller qui va marquer votre été.

Netflix lève enfin le voile sur The Whisper Man, l'adaptation d'un roman à succès qui promet de vous tenir en haleine très prochainement. Rassemblant des vedettes du grand et du petit écran pour une enquête sous tension, c'est la future sortie à ne pas louper en streaming. Le trailer est là avec enfin une date de sortie.

The Whisper Man, le nouveau thriller qui va vous donner des frissons

La plateforme de streaming Netflix dévoile la bande-annonce de The Whisper Man, le nouveau film de James Aschroft (Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire). Ambiance sombre, oppressante, cette adaptation du best-seller d'Alex North, publié en France sous le titre L'Homme aux murmures, promet de vous retourner le cerveau cet été.

L'histoire du noveau film Netflix est celle de Tom Kennedy, un écrivain veuf dont le fils de 8 ans est enlevé. Son père, ancien inspecteur de police, intervient alors pour l'aider à retrouver l'auteur du rapt. Ce dernier serait un tueur en série, le fameux “Whisper Man”, en prison pourtant depuis quelques années. Que cache donc cette nouvelle disparition ?

Ce thriller haletant aux croisement de Silent Hill 2 et Heavy Rain réunit Adam Scott (Severance) et Robert de Niro (Taxi Driver) pour incarner respectivement le père éploré et le grand-père en quêteur. Ils sont accompagnés à l'écran par Michelle Monaghan (True Detective) et Hamish Linklater (Old Christine). Tous vous donne rendez-vous très bientôt sur Netflix, on a la date de sortie.

Quand sortira le nouveau film produit par Netflix ?

La bande-annonce du film est aussi l'occasion pour la plateforme de SVOD de donner l'information que tous les cinéphiles attendent. C'est désormais confirmé, vous pourrez compter sur cette réalisation très prometteuse dans à peine plus d'un mois dans votre abonnement. The Whisper Man sortira officiellement le 28 août 2026, en exclusivité sur Netflix.

Enfin, si vous souhaitez aller plus loin avec cette adaptation Netflix, plongez-vous dans le roman d'Alex North. L'Homme aux murmures est édité en France aux éditions du Seuil. Ce ne sont pas moins de 400 pages de suspens qui vous attendent. Préparez-vous pour cette nouvelle lecture que vous ne lâcherez pas de l'été.