Netflix mise très gros sur son prochain film événement, une adaptation d'une des plus grandes licences de Xbox. Elle continue d'ailleurs de cartonner et aura bientôt le droit à un nouveau jeu.

Netflix multiplie les adaptations de jeux vidéo au format films et séries ces dernières années, avec plus ou moins de succès. Monster Hunter, Resident Evil, Dragon Age, Devil May Cry, Tomb Raider… On ne compte plus le nombre de licences phares à avoir atterri sur la plateforme. Prochainement, c'est une autre franchise culte de Xbox qui débarquera avec un film à gros budget et surtout un réalisateur réputé pour ses films très efficaces et explosifs.

Netflix prépare un très gros film évènement tiré d'une licence culte de Xbox

Alors que Gears of War E-Day arrivera prochainement sur nos consoles et PC, la licence va aussi avoir le droit à son propre film sur Netflix. On est au courant depuis un petit moment déjà, mais le projet était avare en informations jusqu'ici. Entertainment Weekly vient toutefois de nous dévoiler en exclusivité de nouveaux détails concernant son intrigue. Le film Gears of War de Netflix devrait être particulièrement fidèle à la licence puisqu'il nous racontera carrément les débuts de la fameuse escouade Delta, celle dirigée par Marcus que l'on suit tout au long de la première trilogie. Le synopsis partagé par Entertainment Weekly nous présente « l'histoire des origines de l'escouade Delta, une bande hétéroclite de soldats qui mènent une guerre désespérée pour leur survie contre les Locustes, une race de créatures souterraines déterminées à détruire l'humanité. »

© Epic Games / Microsoft Studios

Un réalisateur et un scénariste de talent sur le projet

Ce nouveau film événement de Netflix est réalisé par David Leitch, réalisateur de Bullet Train, un film d'action sanglant et jubilatoire avec Brad Pitt, ou encore de The Fall Guy, film d'action avec Ryan Gosling et Emily Blunt. Au scénario on retrouvera également un grand talent puisque c'est Jon Spaihts, scénariste de la récente trilogie Dune, qui s'en occupe. Pour le moment, le casting n'a pas été mentionné. Netflix a clairement mis le paquet pour son nouveau film évènement et ne compte pas s'arrêter là puisqu'une série animée Gears of War est également prévue. Malheureusement pour l'heure, aucun des deux projets n'a de date de sortie.