Parmi ses nombreuses adaptations de jeux vidéo en séries, Netflix en compte quelques-unes qui ont représenté pour elle un jackpot, dont évidemment Arcane. La dernière en date dans le domaine, dont la précédente saison vient très récemment de se terminer, a d'ores et déjà une suite dans les cartons, mais il s'avère aussi que ce sera finalement son dernier tout de piste, comme l'a annoncé la marque au N rouge.

Un dernier pacte déjà signé entre Netflix et les Enfers

En attendant désespérément que son studio envisage de faire revenir la licence sur le devant de la scène, avec une petite dose d'espoir depuis l'annonce d'Onimusha Way of the Sword, qui marque le retour d'une licence pourtant disparue depuis des années, les fans n'ont d'autre choix que de se rabattre du côté de Netflix pour avoir leur dose de combats dantesques contre des démons, de punchlines percutantes et de musique métal. On parle bien sûr ici de Devil May Cry, qui a eu droit à sa seconde saison pas plus tard qu'en mai dernier.

Même si la première saison n'a pas été du goût de le monde, Netflix et Adi Shankar (qui a déjà travaillé sur les adaptations de Castlevania pour la même plateforme) ont donc remis le couvert avec un résultat a priori mieux reçu par les fans, en mettant cette fois principalement l'accent sur la rivalité fraternelle entre Dante et Vergil. Cette seconde saison a eu une conclusion à peu près similaire à celle de Devil May Cry 3, mais qui laissait encore plusieurs intrigues en suspens.

Et cela tombe plutôt bien, car Netflix a d'ores et déjà confirmé que la série aura droit à une troisième saison. La plateforme précise toutefois qu'il s'agira aussi de sa dernière. Que la série se conclut après seulement trois saisons en raison d'une réception en demi-teinte ou parce que les scénaristes ont une idée bien précise pour tout clôturer, il faudra repasser plus tard pour le découvrir. Va-t-on avoir droit en une saison aux adaptations de Devil May Cry 4 et Devil May Cry 5 en incluant notamment Nero, ou une histoire tout à fait différente ? Rendez-vous « prochainement sur Netflix » pour le savoir.

Source : Netflix sur X.com