Quoi de neuf sur Netflix ? Si vous portez Jason Statham et la bande de Fast & Furious dans votre cœur, le long-métrage de requins En eaux troubles et Fast and Furious 8 sont maintenant disponibles. Mais l'événement de toutes ces nouveautés de la semaine du 16 au 22 juin 2025, c'est Olympo. La série des créateurs d'Élite qui semble partager beaucoup de points communs avec cette dernière. Le mois prochain, la plateforme de streaming vidéo va sortir plusieurs gros films.

Un film Netflix qui ne fait pas dans la demi mesure en juillet 2025

On vous a fait part des premières sorties confirmées de juillet 2025 sur Netflix, mais comme à chaque fois, ce n'est qu'un maigre aperçu de l'agenda complet des nouveautés mensuelles. Parmi les ajouts attendus, il y a le long-métrage The Old Guard 2 avec Charlize Theron, et un autre gros film exclusif, bien sanglant et qui va faire mal, Ziam. Une production thaïlandaise qui mélange de la bagarre au corps à corps... et des zombies ! Dans un monde dévasté où la survie est le maitre mot, Singh, un ancien boxeur pro décide de tout plaquer pour retourner auprès des siens, et surtout de sa petite amie Rin. Mais tout va partir en vrille dès lors qu'un hôpital va être le théâtre d'une invasion de zombies, et Singh devra alors user de sa maitrise des arts martiaux pour s'en sortir et protéger ses proches.

« On a tous vu beaucoup de films de zombies, mais on voit rarement des zombies impliqués dans des combats au corps à corps ou de boxe. Nous voulions explorer le combat contre des zombies en utilisant les techniques du Muay Thaï, réputé pour son intensité et l'utilisation de tout le corps, y compris les coudes et les genoux comme armes puissantes » explique le réalisateur Kulp Kaljareuk. Pour celles et ceux qui sont attachés aux effets pratiques, sachez que le cinéaste a justement privilégié cela pour son film Netflix.

« Chaque zombie bénéficie d'un maquillage spécial. Aucune image de synthèse n'a été utilisée pour créer une chair crue et sanglante. Ce choix confère aux zombies une présence physique viscérale qui plonge le spectateur plus profondément dans l'univers » a-t-il ajouté. Une future boucherie ? Ca en a tout l'air avec la bande-annonce publiée. Rendez-vous le 9 juillet 2025 dans les prochains sorties Netflix.

