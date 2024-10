Ca démarre fort pour les sorties de la semaine sur Netflix. Depuis le 1er octobre, les abonnés peuvent regarder un film qui a fait une razzia sur les Oscars 2023 : Everything Everywhere All at Once. Un véritable ovni porté par un excellent casting dont Michelle Yeoh, Ke Huy Quan ou encore Jamie Lee Curtis. Dès aujourd'hui, c'est au tour de La Plateforme 2 d'entrer au catalogue et quelque chose nous dit que le long-métrage devrait encore battre des records. Enfin pour les amateurs de mangas, la nouvelle série d'animation Ranma 1/2 débarque ce samedi 5 octobre.

Une série événement dans les sorties Netflix d'octobre 2024

Le programme Netflix d'octobre 2024 est connu, mais il n'est cependant pas figé. En effet, il n'est pas rare que celui-ci évolue en cours de mois, donc n'hésitez pas à consulter au besoin notre article dédié qu'on mettra à jour. D'ailleurs, la liste est déjà « obsolète » car Netflix a une énorme surprise pour le retour d'une saga légendaire. L'une des séries événement de ce mois d'octobre 2024 sera également disponible sur le service de streaming vidéo, et on ne l'avait pas forcément vu venir, même si on aurait pu peut-être s'en douter.

Si vous avez un abonnement, ou que vous en avez eu un, vous savez que la plateforme SVOD accorde beaucoup d'importances aux anime japonais. La société ne pouvait donc pas faire l'impasse sur la nouvelle série d'animation Dragon Ball Daima, et surprise, elle arrive bien sur Netflix. « ALERTE : Sangoku, Shin, Glorio et Pansie repartent à l’aventure ! La nouvelle série Dragon Ball Daima, créée par Akira Toriyama, le 18 octobre ».

Netflix va par conséquent offrir Dragon Ball Daima à ses abonnés français, et comme on le constate, le décalage par rapport aux autres diffuseurs (ADN, Crunchyroll, Mangas) n'est pas énorme. La date de sortie officielle étant le 11 octobre - le même jour que Dragon Ball Sparking Zero -, il n'y a qu'une semaine d'écart. C'est néanmoins suffisant pour subir des spoilers à tout va, donc attention ! Étant donné que ce sera dispo sur Netflix, allez-vous tenter l'aventure ou est-ce que Dragon Ball Daima vous laisse indifférents ?

