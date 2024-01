Les nouveautés Netflix de janvier 2024 arrivent progressivement et l'année démarre fort. Mais pour une fois, le service de SVOD met plutôt en avant des inédits comme Le cercle des neiges de Juan Antonio Bayona (L'Orphelinat, The Impossible), la grosse sortie de ce jeudi 4 janvier. À l'inverse, la plateforme va passer un grand coup de balai dans son catalogue afin de se débarrasser de nombreux films et séries tout au long du mois. Si certains sont très peu connus, il y a de très gros morceaux bien plus populaires et appréciés. Découvrez l'agenda complet des prochains départs du 6 au 31 janvier 2024.

À lire aussi : le planning des ajouts Netflix de 2024.

Les films Netflix supprimés en janvier 2024

Après les sorties de la semaine 1, c'est le moment de s'attarder sur tous les films qui quittent Netflix en janvier 2024. Comme pour les nouveautés, la liste est plutôt longue avec des immanquables à l'image de Dunkerque et Interstellar de Christopher Nolan. Deux véritables de pépites dans leur genre respectif, SF et Guerre, à consommer sans modération. Vous avez jusqu'au 31 janvier pour les re(voir). Si vous souhaitez souffler et vous détendre après ces deux longs-métrages denses, et plutôt radical pour Dunkerque, la comédie horrifique Planète Terreur est un choix judicieux. Il faisait d'ailleurs partie de notre sélection des films et séries pour Halloween à regarder sur Netflix.

Dans le genre unique, on demande aussi Baby Driver d'Edgar Wright (La trilogie Cornetto, Last Night in Soho). Un film assez classique dans le fond, mais qui se démarque totalement par sa forme avec sa bande-son de haut vol qui essaye de coller quasiment tout le temps à l'action. Au rayon des comédies romantiques / dramatiques, A Star is Born s'apprête à disparaître de Netflix, tout comme Crazy, Stupid, Love avec l'excellent duo Emma Stone et Ryan Gosling.

Les films qui disparaissent en janvier 2024

Idylle sur une île (6 janvier)

Sol (7 janvier)

Very Big Shot (11 janvier)

Baazaar (12 janvier)

Jamais le premier soir (12 janvier)

A Cure for Life (14 janvier)

Bridget Jones Baby (14 janvier)

Bridget Jones : L'Âge de raison (14 janvier)

Elektra (14 janvier)

Le Chevalier Black (14 janvier)

Le Journal de Bridget Jones (14 janvier)

Little Man (14 janvier)

Mémoire effacée (14 janvier)

The Doll (14 janvier)

The Doll 2 (14 janvier)

Tonnerre de feu (14 janvier)

Par la voix des airs (14 janvier)

Juste la fin du monde (15 janvier)

Laurence Anyways (15 janvier)

Mommy (15 janvier)

Le Coup du siècle (16 janvier)

Jo Pil-Ho : Souffle de rage (19 janvier)

Marguerite (19 janvier)

Ambulance (22 janvier)

Goyo : L'enfant-général (25 janvier)

L'épopée du Chat Potté, prisonnier d'un conte (25 janvier)

Go Fast (26 janvier)

Baby Driver (28 janvier)

28 jours en sursis (31 janvier)

90 minutes au paradis (31 janvier)

A Star is Born (31 janvier)

Ce que veulent les hommes (31 janvier)

Crazy Stupid Love (31 janvier)

A Love You (31 janvier)

Comme T'y Es Belle (31 janvier)

All We Had (31 janvier)

Des mains en or (31 janvier)

Five (31 janvier)

Frantz (31 janvier)

Diversion (31 janvier)

Dunkerque (31 janvier)

Interstellar (31 janvier)

Planète Terreur (31 janvier)

Space Jam (31 janvier)

Ennemis rapprochés (31 janvier)

S.W.A.T. Unité d'Élite (31 janvier)

World War Z (31 janvier)

xXx: Reactivated (31 janvier)

La Tête haute (31 janvier)

Le bal de Noël (31 janvier)

Le Prince et moi (31 janvier)

Talvar (31 janvier)

Les séries Netflix supprimées en janvier 2024

Netflix ne va supprimer aucun documentaire ou émission en janvier 2024, mais des séries, oui. Si vous avez des enfants, l'intégrale de Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir disparaîtra à compter du 31 janvier 2024. Il s'agit d'un show télévisé d'animation qui raconte l'histoire de deux collégiens, Marinette et Adrien, qui sont en vérité des super-héros. Des talents qu'ils doivent mettre à profit pour protéger la ville de Paris. Miraculous le film, qui est sorti en 2023, a réalisé un démarrage record et a battu toutes les autres productions du genre en France. Cinq saisons sont actuellement disponibles sur Netflix.

Vous connaissiez le film Tempête de boulettes géantes, eh bien vous allez peut-être découvrir la série animée qui est un préquel aux événements du long-métrage. « Flint Lockwood, lycéen, est inventeur. Avec l'aide de son amie Sam Sparks, il se pourrait même qu'il change le monde... s'il ne le détruit pas » (via Netflix). Si vous êtes plus portés sur le Japon, En selle Sakamichi prépare son départ également.

Les séries qui disparaissent en janvier 2024

When Heroes Fly (9 janvier)

El Vato (15 janvier)

Crazy, Lovely, Cool (17 janvier)

Le Cœur a ses raisons (29 janvier)

En selle, Sakamichi ! (31 janvier)

Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir (31 janvier)

Tempête de boulettes géantes (31 janvier)