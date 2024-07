En attendant les plus grosses productions à venir chez Netflix, la plateforme accueille une nouvelle série déjantée à destination toutefois d'un public averti.

La très bonne série espagnole Elite se termine demain avec sa huitième et dernière saison. Entre-temps, les abonnés Netflix peuvent découvrir cette nouvelle série historique et adaptée d'un recueil de nouvelles éponymes, avec une touche humoristique complètement loufoque, mais aussi des thématiques qui ne sont clairement pas pour tout public, disponible dès aujourd'hui. Elle fait en effet quelque part écho à la populaire série Sex Education, également produite par la marque au N rouge.

Sex Education sur fond de peste noire dispo aujourd'hui sur Netflix

La nouvelle série Netflix en question est baptisée Le Décaméron. Inspirée des récits de l'écrivain florentin Boccase, publiés au 14ème siècle, elle fait suite à un autre film visant à les adapter. Elle nous propose de découvrir Florence, en Italie, en 1348, alors que la peste noire fait rage. Une poignée de nobles va prendre la sage décision de se retirer avec leur cours dans une grande villa à la campagne, pour prendre des vacances bien méritées, la vie de noble étant comme on le sait particulièrement éreintante.

L'occasion de laisser la porte ouverte à toutes les fenêtres, alors que la série Netflix nous abreuve de beuveries et autres folies pour ces nobles partis totalement en roue libre. De la pure débauche médiévale, avec beaucoup d'humour noir à la British, en somme, qui donnera sans doute le sourire (peut-être un peu gêné) aux fans de Sex Education. On trouve en effet dans cette adaptation du Décaméron à la sauce Netflix Tanya Reynolds, qui incarnait Lily dans la célèbre série de la plateforme. Vous pouvez voir un premier aperçu de la série via le trailer ci-dessous.

Cette première saison comporte huit épisodes, dans lesquelles les spectateurs prendront un malsain plaisir à voir ces personnages tous plus fous les uns que les autres jeter toute forme d'étiquette dans les buissons, vêtements inclus dans de nombreux cas. Une manière divertissante comme une autre d'attendre les plus grosses productions de Netflix à venir, comme notamment la saison 4 de La Chronique des Bridgerton, ou encore la suite de la dernière saison de Cobra Kai.

Source : Netflix France sur X.com