Beaucoup considèrent que la série The Last of Us de HBO a brisé la malédiction des adaptations de jeux vidéo sur petit/grand écran, mais il oublient bien souvent qu’Arcane est passé par là avant ça. En 2021, Netflix a pris tout le monde de court avec sa version animée de l’univers de League of Legends chapeautée par le studio français Fortiche. Le succès a été tel que le nombre de joueurs sur le Moba a explosé et que la série s’est hissée dans le Top 1 de la plateforme de streaming pendant de longues semaines. Naturellement les joueurs et fans attendent impatiemment la saison 2 d’Arcane qui est prévue pour le courant 2024 sans que l’on ne sache quand précisément. La bonne nouvelle, c’est que sa fenêtre de sortie s’est enfin restreinte.

Une fenêtre de sortie pour la saison 2 d'Arcane

Arcane s’est imposé comme l’une des meilleures adaptations de jeux vidéo de ces dernières années. Le studio Fortiche et Riot ont su créer la surprise en proposant une série qui a fait l’unanimité à la fois auprès des néophytes et des fans de la première heure, qui ont pu découvrir de nouvelles facettes de leurs personnages favoris et sur le lore de la licence. Un carton plein donc, que Netflix compte bien renouveler en 2024. Pour fournir une seconde saison toute aussi qualitative, les petits français ont besoin d’un peu plus de temps d’autant que la mise en chantier de la suite est arrivée un peu tardivement. Entre les grèves et une production un peu plus longue qu’espérée, beaucoup craignaient une arrivée encore plus tardive. Qu’ils se rassurent, la saison 2 d’Arcane arrivera bien l’année prochaine.

C’est Tencent, propriétaire de Riot Games, qui a révélé la nouvelle fenêtre de sortie de cette suite lors d’une conférence. L’éditeur a confirmé que la saison 2 d’Arcane sera diffusée sur Netflix au dernier semestre de 2024, soit entre octobre et décembre. Il faudra donc patienter jusqu’à l’hiver avant de découvrir la suite de l’histoire de Vi, Jinx, Caitlyn et peut-être l’arrivée de nouveaux personnages emblématiques de la licence. Les fans vont donc devoir prendre leur mal en patience, mais le jeu devrait clairement en valoir la chandelle.

Jinx Arcane

Un retard à prévoir à cause de la grève ?

La suite devrait reprendre, si ce n’est améliorer, la recette à laquelle la série doit son succès. Une animation des plus sublimes, l’écriture de ses personnages, un univers fidèle au matériau d’origine et surtout son intrigue captivante. Reste maintenant à savoir si cette fenêtre de sortie pourra être tenue ou non. Les personnages d’Arcane sont en effet portés par des acteurs hollywoodiens dont Hailee Steinfeld en Vi, Ella Purnell en tant que Jinx, ou encore Katie Leung en Caitlyn. Jason Spisak reprendra lui aussi son rôle de Silco qui apparaîtra sans doute sous la forme d'hallucinations ou de flashbacks. La grève des scénaristes et des acteurs se poursuivant, il se peut que la saison 2 d’Arcane soit impactée et accuse un retard comme de nombreuses autres productions, dont les séries Marvel. Affaire à suivre donc, mais la situation semble encore loin d'être réglée.