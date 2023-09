Netflix, sans vergogne, tease activement la prochaine saison de l'une de ses séries les plus appréciées, faisant monter l'anticipation d'un cran chez les fans.

Malgré des avis divergents, Netflix demeure l'une des plateformes les plus prisées pour ses séries, abritant des hits tels que Narcos, Stranger Things, Arcane, et bien sûr, Sex Education. D'ailleurs, cette dernière est sur le point de lancer sa quatrième et ultime saison, un événement très attendu par de nombreux fans. Dans ce contexte, l'entreprise américaine ne cesse de taquiner sa communauté avec un teasing de taille.

Netflix ne fait pas dans la demi mesure.

La dernière saison de Sex Education est en préparation et Netflix UK a mis en ligne des teasers pour les huit épisodes de la saison quatre sur Twitter. En partageant les détails de chaque épisode avec quelques mots barrés, la plateforme joue manifestement avec les nerfs de son public.

Épisode 1 Maeve se heurte à un/une _____________. Séparés par des océans, sa relation avec Otis sera-t-elle toujours aussi forte ou s'éteindra-t-elle ? Une tentative de ___ conduit à une situation délicate.

Épisode 2 Quand un couple populaire bat de l'aile, Otis voit une opportunité. Eric trouve _______. Des surprises dans la chambre laissent ____ se questionner sur sa ____ sexualité.

Épisode 3 Une critique cinglante ébranle ________. Adam et Michael se rapprochent autour de la vie de célibataire. Ruby aide Otis avec son ______ - et son _______.

Épisode 4 Tragédie _______________________________. Le salut de Jean est le pire cauchemar d'Otis. Ruby fait ____. _____ invite Cal à sortir - mais il y a un rebondissement.

Épisode 5 Jean peine à trouver du bonheur dans la maternité. Entre des débats houleux et un ____ avec un/une ____ Maeve, Otis pourra-t-il _________? Jackson traverse une crise identitaire.

Épisode 6 _______ ne sont jamais faciles, mais celle-ci est un vrai désordre. Avec les émotions à fleur de peau, ____ trouve les mots justes. Aimee est ____ ; Eric est ___.

Épisode 7 ______ l'inaction déclenche une action collective. Une _____ dispute qui couvait depuis des années éclate finalement. _____ fait ce qu'il faut - et fait un choix.

Épisode 8 Cavendish se mobilise pour chercher ___. Alors qu'Eric trouve son _____, ____ découvre _____. Comme l'amour, la vérité prend de nombreuses formes - et elle finira par éclater.

À quoi s'attendre ?

La saison 4 tant attendue de Sex Education est en route, marquant la fin d'une époque après plus de quatre ans. Les piliers du casting, y compris Asa Butterfield et Gillian Anderson, seront de retour, accompagnés de Dan Levy qui interprétera le nouveau tuteur de Maeve aux États-Unis. Malheureusement, certains personnages emblématiques tels qu'Ola et Lily ne seront pas de retour pour cette dernière danse.

Laurie Nunn, la créatrice du show, a récemment partagé une lettre touchante, dans laquelle elle exprime la difficulté de conclure la série à ce stade. Elle évoque le désir original de créer une émission répondant aux questions universelles sur l'amour, le sexe, et l'amitié. Le dénouement de cette aventure sera à découvrir le 21 septembre 2023, exclusivement sur Netflix.