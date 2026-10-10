Netflix annonce une nouvelle série dans l'univers des Chroniques de Bridgerton. Préparez-vous à découvrir les jeunes années de Violet et les prémisses de sa romance avec Edmund.

Netflix annonce la production d'une série préquelle sur le personnage de Violet de La Chronique des Bridgerton. Ce sera l'occasion pour les fans de cet énorme carton de la plateforme de SVOD de découvrir la Comtesse sous un nouveau jour, de la même manière que ce qui avait été fait pour la Reine Charlotte.

Netflix annonce une série préquelle de la Chronique des Bridgerton

Netflix et Shondaland ont une grande nouvelle pour les fans des Bridgerton ! La plateforme de SVOD vient de commander une nouvelle mini-série qui fera office de spin-off préquel à la série originale. Ce sera cette fois l'occasion de s'attarder sur le passé de Lady Violet et, surtout, de sa romance avec un certain vicomte Edmund. En somme, nous allons enfin découvrir les débuts de l'histoire des parents des 8 enfants de la série principale.

Pour l'instant, l'annonce s'arrête simplement à ces détails. Aucun nom n'a été dévoilé pour le casting de la série Bridgerton sur Violet, ni aucune date de sortie. Tout ce que Netflix se permet comme précision, c'est que ce préquel « arrivera prochainement ». On peut aussi compter sur le retour de Shonda Rhimes et Nicholas Nardini à l'écriture, ainsi que Tom Verica à la réalisation. On s'attend alors à un spin-off dans la même veine que la série originelle.

De quoi parlera la série spin-off sur Violet ?

Après l'annonce de cette série préquelle sur Violet, les fans des Bridgerton ont de nombreuses questions. On l'aura compris, Netflix garde encore le mystère entier sur cette histoire. Toutefois, on sait déjà que contrairement au précédent spin-off, La Reine Charlotte, cette nouvelle production ne sera pas une création totalement originale. Les équipes de Shondaland s'appuieront notamment sur la nouvelle Violet in Bloom de Julia Quinn, qui raconte l'histoire d'amour entre la Comtesse et le vicomte Edmund Bridgerton.

L'attente sera évidemment énorme pour cette nouvelle série dérivée compte tenu du carton constant de l'univers sur Netflix. Cette annonce vient en plus combler un peu plus l'attente des fans, d'ici à la sortie de la saison 5 de La Chronique des Bridgerton en 2027.