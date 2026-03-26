Ça fait du bien de voir des séries renouvelées et non plus annulées. Ici ce n'est pas vraiment une surprise puisqu'on le savait d'office, mais Netflix vient de faire une grande annonce concernant l'un de ses plus gros succès du moment. Plus globalement, chaque saison de cette série est un carton, la prochaine saison ne devrait pas déroger à la règle.

On le sait depuis un petit moment, La Chronique des Bridgerton reviendra bel et bien pour une cinquième saison. Après le carton de toutes les précédentes, il ne pouvait naturellement pas en être autrement, d'autant qu'il reste encore plusieurs romans à couvrir. Netflix vient par ailleurs de confirmer que la saison 5 est enfin entrée en production. La série est donc sur les rails et devrait être de retour l'année prochaine si tout va bien. Pour le moment, aucune date n'est encore avancée, cela dit.

Cet énorme succès Netflix revient et fait une annonce historique

Mais la véritable bonne nouvelle, c'est que l'on connaît enfin le couple star de la saison 5 et, contre toute attente, c'est une énorme surprise, une double même. Premièrement, la série va faire une entorse à sa propre routine en sautant les étapes. Ce ne sera donc pas Eloise qui sera au centre de cette nouvelle saison, mais sa sœur Francesca, la plus discrète de la fratrie. Cerise sur le gâteau, la série Netflix prend une autre liberté en changeant un point important dans la romance. Dans le récit papier, Francesca, désormais veuve, revient sur le marché du mariage et s'éprend peu à peu de Michael, le cousin de son défunt mari. Ce dernier, amoureux de Francesca en secret, considérait toutefois son cousin comme un frère.

Pour cette nouvelle saison 5, si la trame sera à peu de chose près identique, un détail important va changer. Le Michael des romans est ici changé pour le personnage de Michaela Stirling, son équivalent féminin. Oui, il va y avoir la toute première romance lesbienne dans cette saison 5 de La Chronique des Bridgerton. Netflix va assurément beaucoup faire parler avec cette nouvelle saison, tandis que la showrunneuse Jess Brownell parle de choix « historique » . Sous l'annonce de cette révélation, les réactions des fans sont déjà très nombreuses et extrêmement positives, reste à voir ce que ça donnera lorsque la nouvelle saison sortira.

source : netflix