L'impatience monte autour de la saison 2 d'Arcane, la série animée de Netflix inspirée par League of Legends. Dont la sortie est prévue pour l'année prochaine. Saluée pour son récit captivant et sa qualité graphique, la première saison a suscité chez les fans un désir ardent de découvrir la suite. On peut le comprendre.

Une bonne nouvelle pour le projet Netflix Arcane

Jeremy 'Brightmoon' Lee, producteur exécutif de League of Legends, a insinué que la prochaine saison ne serait pas seulement à la hauteur, mais dépasserait les attentes. De telles affirmations ne peuvent qu'intensifier l'excitation générale. Surtout quand on connait la qualité de la saison 1 sur Netflix.

Lors du MSI 2023, l'événement mondial de League of Legends (à ne pas confondre avec la marque de matériel informatique), Brightmoon a partagé son enthousiasme pour le futur chapitre d'Arcane. Tout en gardant les détails secrets. Il a tout de même assuré que le développement avançait bien, en collaboration avec le studio Fortiche, remarquable par sa contribution à la première saison et fier représentant du savoir-faire français.

L'interview, réalisée il y a quelques mois, n'a été révélée que récemment, durant la Netflix Geeked, qui fut aussi l'opportunité de dévoiler un teaser d'Arcane. Attisant ainsi les rumeurs et l'attente des fans. Brightmoon, lorsqu'il parlait de la série, a confié avoir vu des épisodes et a assuré que le rendu était saisissant. La collaboration avec Fortiche continue, promettant une expérience visuelle aussi riche que celle de la première saison.

Beaucoup de mystères

Enfin, le producteur a réagi avec humour à une prétendue "fuite" sur la série, impliquant Jinx et son attaque dévastatrice sur le conseil de Piltover, et la possibilité d'une intervention héroïque de Yasuo. Il a joué avec l'idée, laissant entendre l'importance de ce personnage dans le jeu, sans confirmer ni démentir cette scène. Wait and see donc.

Tandis que les fans attendent la deuxième saison d'Arcane, le monde de League of Legends continue d'évoluer. Riot Games a renouvelé les droits d'auteur pour une large gamme de produits liés à K/DA, le groupe musical virtuel du jeu, et annonce d'importants changements avec la mise à jour 13.22, qui modifiera des champions emblématiques comme Janna.

Au-delà des rumeurs et des spéculations, ce qui est certain, c'est que la série continue de marquer l'intersection entre l'animation de haute volée et le jeu vidéo compétitif. Passer du MOBA à la série n'était pas forcément une tâche évidente à réaliser. Force est de constater que c'est finalement plutôt réussi.