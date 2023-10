On fait le tour de toutes les sorties et nouveautés Netflix confirmées du mois de novembre 2023, c'est déjà énorme ! Une tonne de nouveautés, plein de programmes inédits.. la fin d'année s'annonce chargée.

Après un mois d'octobre plutôt pas mal, Netflix compte en remettre une couche avec un mois de novembre qui s'annonce déjà extrêmement chargé. Entre le retour de séries ultra appréciées, des nouveautés très attendues en pagaille et même une téléréalité issue d'une licence absolument culte de la plateforme, les téléspectateurs vont en avoir pour leur argent. Encore heureux d'ailleurs, d'autant que le N rouge a annoncé qu'une nouvelle hausse de prix allait tomber d'ici peu. En attendant de se prendre le couperet sur le coin de la tronche, autant profiter du catalogue XXL des nouveautés de novembre.

Les séries Netflix d'octobre 2023

Beaucoup de séries déjà confirmées pour ce mois de novembre 2023 qui s'annonce vraiment chargé en nouveautés. Dans le tas, on notera surtout la présence d'Onimusha, une adaptation très attendue de la célèbre franchise de Capcom. Netflix enchaîne les programmes du genre avec notamment les excellents Castlevania et Captain Lazerhawk, avec un Rayman PEGI 18 hilarant, sortis il y a peu.

Dans le domaine des animés, c'est Scott Pilgrim qui revient sur le petit écran avec un show inédit qui nous racontera sa quête pour séduire la belle Ramona. Enfin, la légendaire série The Crown reviendra avec une saison 6 qui s'annonce déjà pleine d'émotion. Et c'est finalement LA franchise la plus populaire de la plateforme qui rempilera avec une émission de téléréalité ultra attendue. On parle bien entendu ici de Squid Game qui lancera sa première série avec de vraies personnes cette fois.

Toute la lumière que nous ne pouvons voir - Saison 1 - 2/11 « Inspirée du roman couronné du prix Pulitzer, Toute la lumière que nous ne pouvons voir est une mini-série d'un genre nouveau qui suit Marie-Laure, une jeune aveugle, et son père, Daniel Leblanc, alors qu'ils fuient Paris sous l'occupation allemande en emportant avec eux un diamant légendaire pour éviter qu'il ne tombe entre les mains des nazis. »



Onimusha - Saison 1 - 2/11 « Le héros de cette adaptation sera Miyamoto Musashi, dont le personnage s'inspire de Toshiro Mifune, la légende du cinéma japonais. Se déroulant au début de l'époque d'Edo, alors que les guerres touchent à leur fin et que le Japon entre dans une ère de paix, l'histoire suit un Musashi vieillissant qui reçoit une mission secrète. Armé d'un gantelet légendaire, Musashi se lance dans une chasse aux démons. »



Le Mauvais Camp : La série - Saison 1 - 3/11 « Ferry Bouman, producteur d'ecstasy en herbe, essaie de percer dans la pègre du Brabant. Épaulé par John, son beau-frère Lars, Remco et Dennis, il n'hésite pas à défier l'indéboulonnable baron de la drogue Arie Tack et un club de motards malfamé pour se tailler une place au sommet. Mais quand Danielle, la femme qu'il aime, découvre sa sombre face cachée et la nature de ses affaires, Ferry comprend enfin le prix qu'il lui faudra payer pour devenir le grand patron… »



Blue Eye Samurai - Saison 1 - 3/11 « Se déroulant au Japon à l'époque d'Edo, "Blue Eye Samurai" suit Mizu (Maya Erskine), maître au sabre métis en quête d'apaisement, qui vit sous une fausse identité le temps de préparer sa vengeance. »



Daily Dose of Sunshine - Saison 1 - 3/11 Pas d'informations



Selling Sunset - Saison 7 (téléréalité) - 3/11 « Les agents stars de l'Oppenheim Group reviennent pour une saison 7 avec un tout nouveau bureau, encore plus d'appartements de luxe, de prises de bec et des réparties toujours aussi cinglantes. À Los Angeles, un marché réputé pour son caractère impitoyable, la réputation est reine. »



At the Moment - saison 1 - 10/11 « Cette série d'anthologie qui se déroule pendant la pandémie raconte dix histoires uniques de passion amoureuse et de peine de cœur. »



Fame After Fame - saison 1 (téléréalité) - 10/11 "Sálvame", une série espagnole qui a connu un succès fou, touche à sa fin. "Fame After Fame" en suit les huit animateurs principaux, véritables célébrités en Espagne, dans leur périple dément à la recherche d'un nouvel emploi entre Miami et Mexico.



Suburræterna - Saison 1 - 14/11 Rome, 2011. Alors que les institutions politiques sont au bord du gouffre, le Vatican est ébranlé par des scandales et les rues de la capitale italienne sont en proie au chaos. Dans le milieu de la pègre, Cinaglia tente de prendre la succession du Samouraï et, secondé par Badali, supervise toute les activités criminelles de la ville avec l'assistance d'Adélaïde et d'Angelica , qui dirigent désormais les Anacleti, et de Nadia, qui les aide à gérer les lieux de deal à Ostie. Mais tout le monde n'accepte pas l'ordre établi...



The Crown - Saison 6 - 16/11 « L'histoire d'amour entre la princesse Diana et Dodi Al Fayed est brutalement interrompue par un accident de voiture à l'issue fatale. Le prince William tente de reprendre le cours de sa vie à Eton après le décès de sa mère, tandis que la monarchie subit les foudres de l'opinion publique. Alors qu'elle s'apprête à célébrer son jubilé d'or, la reine réfléchit à l'avenir de la monarchie face au mariage à venir de Charles et Camilla et à la romance royale de William et Kate. »



Scott Pilgrim prend son envol - saison 1 - 17/11 « Alors que Scott Pilgrim rencontre la fille de ses rêves, Ramona Flowers, il découvre qu'il va devoir dégommer ses sept ex sadiques avant de pouvoir sortir avec elle. Mais ses épreuves ne s'arrêtent pas là. Inspiré des bandes dessinées de Bryan Lee O'Malley. »



Squid Game : Le défi - Saison 1 (téléréalité) - 22/11 « Dans cette émission, 456 joueurs bien réels vont participer à une compétition dans l'espoir de gagner 4,56 millions de dollars, un prix qui peut changer une vie. Au fil des défis inspirés par la série originale (plus quelques ajouts qui vont créer la surprise), les stratégies, les alliances et le caractère de chaque joueur seront mis à rude épreuve au fur et à mesure que les autres concurrents seront éliminés. »



Une famille presque normale - mini-série - 24/11 « Les Sandell sont une famille tout ce qu'il y a de plus ordinaire : Adam est prêtre, Ulrika est avocate, et leur fille, Stella, a 19 ans. Ils mènent une vie parfaite dans un faubourg résidentiel de Lund. Mais un jour, tout bascule quand Stella est accusée de meurtre et jetée en prison. Sidérés, ses parents ne savent pas quoi faire. Que s'est-il passé ? Ils veulent aider Stella à tout prix, mais au fond, que savent-ils de leur fille ? Et l'un de l'autre ? »



Love Like a K-Drama - saison 1 (téléréalité) - 28/11 « Peut-on vraiment tomber amoureux en jouant dans un drama coréen romantique avec des scènes de baiser ? Cette émission de téléréalité s'attache à huit actrices et acteurs coréens et japonais qui vivent ensemble et forment des binômes pour essayer de décrocher les rôles principaux dans six mini-dramas… »



Chargés à bloc - Saison 1 - 30/11 « "Chargés à bloc" est une comédie d'action explosive sur une unité d'élite des forces spéciales qui tente d'empêcher une catastrophe de survenir à Las Vegas. Après une fête sur fond d'alcool, de drogue et de sexe, les membres de l'équipe découvrent que la bombe qu'ils ont désactivée était un leurre. Malgré les effets de la débauche et leurs difficultés personnelles, ils vont devoir se démener pour trouver le véritable engin explosif et sauver le monde. »



Les films netflix de novembre 2023

Côtés films n'ont plus on a pas à se plaindre puisque les long-métrage déjà confirmés pour le mois de novembre sont nombreux et varié. Un peu d'humour et d'action avec le film français Voleuses, ou encore un peu de thriller avec The Killer, un film porté par Michael Fassbender (Prometheus, Alien Covenant).Les petits et les grands enfant ne sont pas oublié puisque vers la fin du mois sort Leo, un film d'animation hilarant qui nous racontera l'évasion d'un iguane de classe, un lézard qui a passé toute sa vie dans une classe de primaire et qui aura vu défilé des dizaines de génération.

Voleuses - 1/11 « Carole et Alex sont deux voleuses de génie, et meilleures amies depuis toujours. Sous la coupe de Marraine depuis des années, elles rêvent d'être libres. Avec l'aide de Sam, une championne de moto, elles se lancent dans une ultime aventure pour s'affranchir de cette vie de cavale. »



Nuovo Olimpo - 1/11 « Nous sommes à la fin des années 70. Ils sont jeunes, ils sont beaux et n'ont que 25 ans. Se rencontrant par hasard, ils tombent follement amoureux, mais un événement inattendu les sépare. Passant les 30 années suivantes dans l'espoir de se retrouver, ils n'ont jamais cessé de s'aimer. »



Insubmersible - 3/11 « Extraordinaire histoire vraie de ténacité, d'amitié et de triomphe de l'esprit humain, "Insubmersible" raconte un chapitre fascinant de la vie de l'athlète de renommée mondiale Diana Nyad. À l'âge de 60 ans, 30 ans après avoir troqué la natation marathon contre une remarquable carrière de journaliste sportive. Diana se met en tête de réaliser enfin l'impressionnante traversée qu'elle n'avait jamais réussi à terminer : le bras de mer de 177 km qui sépare Cuba de la Floride, aussi appelé "l'Everest des nageurs". »



The Killer - 10/11 Après une catastrophe évitée de justesse, un tueur se bat contre ses employeurs (et lui-même) dans une chasse à l'homme à travers le monde qui, dit-il, n'a rien de personnel.



Bonjour l'esprit de Noël ! - 16/11 « À la fin de chaque année, Jackie envoie des nouvelles de sa vie merveilleuse que son ancienne amie de fac, Charlotte, reçoit comme un cadeau empoisonné. Quelques jours à peine avant Noël, le destin la mène, elle et son mari Rob et leur famille sur le pas enneigé de la porte de Jackie et de son compagnon Valentino. Charlotte saisit alors l'occasion de démontrer que la vie de son amie n'est certainement pas aussi parfaite qu'elle le laisse entendre. »



Nouveaux riches 17/11 « Youss est un pro de l'arnaque...Lors d'une partie de poker qui tourne mal pour lui, il rencontre Stéphanie, millionnaire en crypto – l’occasion rêvée d'essuyer ses dettes. Il cherche à se rapprocher d'elle, mais n'est pas le seul... »



Believer 2 - 17/11 « Un film d'action explosif qui raconte l'histoire d'une guerre impitoyable entre un inspecteur, Jo Won-ho , qui cherche toujours à mettre la main sur 3 grand criminels : M. Lee, sur Rak , qui a disparu, Brian , qui est quant à lui réapparu, et sur "la Lame", un baron de la drogue venu de Chine pour régler un problème. »



Bayard Rustin - 17/11 « Bayard Rustin, l'architecte de la marche historique sur Washington en 1963, fait partie des activistes et organisateurs les plus importants que le monde ait jamais connus. Défiant l'autorité, il ne s'est jamais excusé pour ce qu'il était, ce qu'il pensait ou qui il désirait. Et il n'a jamais capitulé. Il a marqué l'histoire, mais a malheureusement été trop vite oublié. »



Leo - 21/11 « On y découvre la dernière année d'école primaire à travers les yeux de l'animal domestique d'une classe. Leo, un lézard blasé de 74 ans, vit dans une salle de classe en Floride depuis des décennies, avec une tortue pour copain de terrarium. Aussi, quand il apprend qu'il n'a plus qu'une année à vivre, Leo décide de s'enfuir pour découvrir la vie en liberté. »



Dernier appel pour Istanbul - 24/11 « "Dernier appel pour Istanbul" est une histoire qui parle de New York, d'amour et de secondes chances. Serin et Mehmet, que le hasard fait se rencontrer dans un aéroport entre Istanbul et New York. Ils se laissent emporter dans une nuit d'adrénaline, de désir et de séduction. Tandis qu'ils sont en train de passer les meilleurs moments de leurs vies, un problème plane : tous les deux sont mariés. »



Family Switch - 30/11 « Jess et Bill Walker s'efforcent de garder la famille soudée alors que leurs enfants s'éloignent et deviennent indépendants. Un jour, après une séance fortuite d'astrologie, les Walker se réveillent dans un corps qui n'est pas le leur, le matin même de ce qui doit être la journée la plus importante de leur vie. »



Les documentaires du mois de novembre

Enfin, quelques documentaires seront bien entendu de la partie pour ce mois de novembre 2023 sur Netflix. Au menu, les coulisses de la vie de plusieurs illustres gangsters, des révélations sur les objets, les mystères sur les lieux saints du monde entier, et les secrets des trésors parfois légendaires de certaines croyances. Mais aussi un documentaire qui revient sur l'ascension fulgurante de l'artiste de renommée mondiale Jon Batiste.

Les Mystères de la foi - Saison 1 - 1/11 « Offrant un regard inédit sur des lieux saints du monde entier, le documentaire Les Mystères de la foi se penche sur les secrets des trésors les plus légendaires de la chrétienté. De la Couronne d'épines au célèbre Saint Graal, ces reliques porteuses de miracles inspirent des millions de personnes depuis des siècles. Ancrées dans les mythes et légendes, elles ont façonné l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, pour la première fois, il est donné au monde de découvrir comme jamais auparavant le pouvoir caché et le mysticisme grandissant de ces objets sacrés. »



Twin Flames : Les dérives d'un univers de rencontres - (téléréalité) - 8/11 « À l'ère du numérique, pourquoi ne pas confier à Internet le soin de trouver pour vous l'âme sœur ? C'est ici qu'entrent en scène Jeff et Shaleia, fondateurs de l'entreprise Twin Flames Universe qui vend des cours en ligne garantissant une union harmonieuse avec le partenaire qui vous est destiné. »



Le Parcours des gangsters - 14/11 « Dans cette série sombre et satirique, le narrateur Peter Dinklage nous guide et nous raconte l'ascension et la chute des gangsters les plus célèbres de l'histoire, d'Al Capone à Pablo Escobar, ainsi que leurs tactiques pour réussir. »