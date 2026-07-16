Netflix s'offre un des anime signés MAPPA pour cet été. La plateforme de streaming fait même un geste envers le public français avec un nouveau doublage exclusif.

C'est une grande nouvelle pour les fans d'anime ! Netflix annonce que l'adaptation du shojo Banana Fish, réalisée par le fantastique studio MAPPA, rejoindra son catalogue le 12 août prochain. Initialement sortie en 2018, la série va même se laisser (re)découvrir sous un nouvel angle grâce à un doublage français inédit. La plateforme au N rouge sera la seule à vous le proposer et les premiers acteurs ont déjà été dévoilés.

Ce sera clairement l'une des nouveautés à ne pas louper cet été. Netflix fait de la place dans son catalogue pour accueillir Banana Fish, l'anime tiré du célèbre manga shojo d'Akimi Yoshida. 22 ans après la fin de sa publication, un nouveau public va donc pouvoir se plonger dans cette histoire complexe qui se déroule en plein cœur de New York.

Avant d'arriver sur Netflix, sachez que Banana Fish a su séduire dès 1985 sous la plume d'Akimi Yoshida avec des personnages loin des clichés et des thèmes peu abordés à l'époque. On y suit Ash Lynx, un jeune chef de gang, qui tombe sur un homme agonisant murmurant les deux mots qui donnent son nom à l'œuvre. Que veulent-ils dire ? Le blondinet va devoir le découvrir avec l'aide d'un soutien inattendu, celui d'Eiji Okumura, un Japonais de 19 ans qui refuse de rentrer au pays.

En 2018, MAPPA (Jujutsu Kaisen) s'empare de Banana Fish avec brio. Le studio transpose le contexte de l'intrigue en 2010 et met son savoir-faire spectaculaire au service de cette histoire qui oscille entre traumatismes, conséquences de la guerre et abus de pouvoir. C'est donc une nouveauté de choix qui fera son entrée sur Netflix le 12 août 2026.

L'anime aura droit à une nouvelle VF exclusive en août 2026

Si MAPPA a permis à une nouvelle génération de découvrir cette œuvre emblématique de la carrière d'Akimi Yoshida, l'arrivée de Banana Fish sur les plateformes de streaming est un nouveau tremplin pour la série. Mais plus que l'intégration de Netflix, une autre nouvelle va faire la différence, à savoir celle d'un premier doublage français exclusif. On connaît d'ailleurs les deux premiers comédiens :

Sébastien Baulain (Haikyu) doublera Ash Lynx

(Haikyu) doublera Ash Lynx Grégory Laisné (My Hero Academia) doublera Eiji Okumura

Netflix marque ainsi un coup de maître par rapport aux autres diffuseurs en France que sont Prime Video et ADN. En proposant une VF en exclusivité dans son abonnement, le service de streaming continue de flirter avec le public français. On se souvient en effet du cas DanDaDan ! C'est aussi une belle nouvelle pour toutes les personnes qui ne sont pas à l'aise avec la vo. Le 12 août 2026, vous n'aurez donc plus de raison de vous priver de Banana Fish.