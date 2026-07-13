Comme toutes les semaines, Netflix fait le plein de nouveautés et garnit son catalogue avec de nouveaux films ou encore des séries ou encore des documentaires. Du 13 au 19 juillet 2026, les abonnés vont pouvoir profiter d'un grand nombre de blockbusters, notamment Barbie, l'un des plus gros succès de 2023, mais aussi quelques nouvelles séries comme Le Palais de l'est ou encore Spooky in Love, deux K-dramas.

Tous les films du 13 au 19 juillet 2026 sur Netflix

Cette semaine, il va y avoir pas mal de nouveaux films et ça démarre dès le 14 juillet avec Jupiter : le destin de l'univers, un film de science-fiction avec Mila Kunis et Channing Tatum. Il sera suivi de près par le thriller Mort sur le Nil, une enquête pleine de tension avec un casting 5 étoiles parmi Gal Gadot (Wonder Woman), Rose Leslie (Game of Thrones) ou encore Letitia Wright (Foundation). Le 16 juillet enchaîne avec deux tons très différents : le drame historique La Rafle d'un côté et la comédie En taule : mode d'emploi de l'autre. Mais la sortie évènement des prochains jours est sans conteste Barbie, le film milliardaire avec Margot Robbie et Ryan Gosling, qui a rencontré un succès fulgurant aux côtés d'Oppenheimer, l'autre bombe de cette année-là.

14/07 Jupiter : le destin de l'univers

15/07 Mort sur le Nil

16/07 La Rafle En taule : mode d'emploi

17/07 Heartstopper Forever Rapide Bumblebee Monstres contre Aliens

19/07 Barbie



Toutes les séries du 13 au 19 juillet 2026

Côté séries, Netflix est un peu plus timide cette semaine. Les amateurs de sport seront servis dès le 14 juillet avec la saison 3 du documentaire Quarterback qui revient sur les coulisses d'un des sports les plus appréciés des USA. Une comédie sportive toujours, se glissera le 16 juillet sur Netflix : The Hawk, avec Will Ferrell qui incarnera une légende du golf qui ne souhaite pas raccrocher même si tout lui fait comprendre qu'il est temps de prendre sa retraite. Enfin, Netflix va faire plaisir aux fans de K-drama avec Le Palais de l'est, suivi de près par Spooky in Love, deux séries coréennes qui ont tous les ingrédients pour cartonner.