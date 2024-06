Netflix date enfin le retour fracassant d'une de ses meilleures séries et nous promet que ça va être « monstrueux ». On a juste envie d'y croire. Ce qui est sur, c'est que ça va faire mal.

Depuis des années maintenant, la Corée du sud a le vent en poupe et nous sort pas mal de petite dinguerie sur petit et grand écran. C’est surtout sur nos plateformes SVOD, Netflix, Prime Video en tête, que la Corée nous sert des films et séries qui cartonnent. Le N rouge est d’ailleurs le grand spécialiste en la matière et ne comptent même plus ses succès. Squid Game, The 8 Show, The Glory, Parasyte… et Sweet Home, évidemment.

Netflix annonce le retour d'une de ses séries les plus appréciées !

Sweet Home fait partie de cette vague de série coréenne très sanglante et un brin shonen dans l’âme. Tout commence dans un immeuble, en plein apocalypse. Des monstres sont partout et l’on suit un groupe d'habitants qui tente de survivre. Le succès de la première saison donnera naissance à une suite quelques années après. Une seconde saison qui fonce dans le tas et va beaucoup plus loin que ce qu’on aurait pu croire.

Encore une fois, le succès est là, si bien que Netflix nous annonce rapidement une saison 3. Cette fois il ne faudra pas attendre autant de temps que pour la saison 2 puisque la saison 3 de Sweet Home débarque le 19 juillet prochain. A noter que ce sera ici la dernière saison de la série, après ça, c’est terminé.

La saison 3 de Sweet Home s'annonce... monstrueuse

Malheureusement, on a pas encore de bande-annonce ni même de teaser à se mettre sous la dent. Mais vu que ça arrive bientôt, on ne devrait plus trop tarder à avoir un aperçu de ce qui nous attend. Netflix nous annonce en tout ca sun retour tout simplement « monstrueux ».

Et pour nous faire patienter, on a toutefois le droit à un premier visuel, une affiche promo qui en dis déjà long. La saison 3 s’annonce en tout cas sacrément chargé lorsque l’on sait comment se termine la seconde. Le monde à basculer mais tout n’est pas encore terminé. Rendez-vous cet été pour le grand final.