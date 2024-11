Ce 23 novembre, Netflix met un terme à sa plus grosse série de l’année 2024 et accessoirement l’une des meilleures de son catalogue. Elle nous aura tenus en haleine durant deux saisons et un peu moins de vingt épisodes. Une leçon artistique, une adaptation de jeu vidéo désormais culte, son : Arcane.

.

Jinx, Vi, Caitlyn Jayce et Viktor tirent leur révérence avec les trois derniers épisodes d’une saison deux qui avait déjà commencé très fort. Netflix diffuse dès 9h01 aujourd'hui la fin d’Arcane, largement considéré comme l’une des meilleures séries de la plateforme. Avec Riot Games, le studio français Fortiche a fait un travail d’orfèvre pour donner vie à la série en s’inspirant, et en restant relativement fidèle, à l’univers de League of Legends sans qui Arcane n’aurait jamais pu exister.

La fin de la saison 2 d'Arcane débarque sur Netflix, d'autres surprises arriveront après...

Plus que du fan service, Arcane est une série qui peut largement se dévorer sans connaitre League of Legends, même si les néophytes perdent assurément pas mal de matière, là où les fans pourront se délecter d’absolument tout ce qu’il se passe à l’écran. Ils pourront même théoriser et se poser de nombreuses questions sur l’avenir de la franchise animée et du lore du jeu. Arcane s’inscrit en effet dans le canon de League of Legends qui semble opérer une mutation bienvenue. Riot a même affirmé que d’autres projets arriveraient après Arcane. Film(s), série(s), tout autre chose, avec ou sans Netflix ? Nous verrons. On espère en tout cas que les équipes de Fortiche seront encore au rendez-vous tant leur travail est incroyable. Riot a martelé qu'il souhaitait clairement étendre l'univers de League of Legends, raconter de nouvelles histoires et présenter d'autres héros. Il faut dire que la licence est extrêmement riche. Il y a de quoi faire.

La saison 2 d’Arcane se termine donc ce 23 novembre 9h01 sur Netflix, mais la série restera bien entendu accessible par la suite si jamais vous comptez vous refaire l’intégrale en vous rongeant les doigts d'impatience. Parceque oui, avant de revoir League of Legends sur petit écran, on va certainement devoir attendre un moment.

Source : Netflix