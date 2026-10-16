Entre deux ajouts de films d’horreur, Netflix n’hésite pas à proposer un peu de nouveauté avec Sacrifice, aux côtés de l’ajout d’une trilogie issue d’une franchise culte.

Les plateformes de SVOD sont peut-être passées sous le signe de l’horreur à l’approche d’Halloween, mais cela ne veut pas dire pour autant qu’elles en oublient d’en proposer pour tous les goûts. Pour preuve, alors que Netflix ajoutait hier une ribambelle de films d’horreur à son catalogue, parmi lesquels notamment les deux chapitres de Ça ou encore Esther, l’heure est venue pour le service de proposer un peu de nouveauté avec l’arrivée du film Sacrifice, accompagné d’une trilogie issue de l’une des licences les plus cultes de la science-fiction.

Netflix accueille le film Sacrifice dans son catalogue

Commençons par la star du jour avec Sacrifice, thriller américain réalisé par Romain Gavras. Quatre ans après Athena, son précédent projet produit en collaboration avec Netflix, le réalisateur français signe ici sa première production entièrement américaine, avec un film mettant en scène certaines des plus grandes stars d’Hollywood. Cela comprend notamment :

Chris Evans (Captain America)

Anya Taylor-Joy (Super Mario Bros. Le Film)

Vincent Cassel (Mesrine)

Salma Hayek (Une nuit en enfer)

Présenté en avant-première au Festival international du film de Toronto 2025, Sacrifice raconte l’histoire de Mike Tyler (Chris Evans), un acteur en pleine crise existentielle pris en otage lors d’un gala de charité par Joan (Anya Taylor-Joy), une militante radicale convaincue que sacrifier trois personnes permettra de sauver l’humanité. S’en suit alors un récit relativement sombre proposant une satire des clivages contemporains entre croyance et salut.

Rachetés par Netflix, les droits de diffusion vont ainsi permettre à la plateforme de le proposer en exclusivité dans son catalogue, ce qui offrira la possibilité à ses millions d’abonnés de se faire leur avis à son sujet. Car avec seulement 38% sur Rotten Tomatoes, on ne peut pas dire que Sacrifice ait fait l’objet d’un véritable succès critique auprès de la presse spécialisée.

La trilogie Star Trek, saluée par la critique, également disponible

Les choses ne s’arrêtent toutefois pas là, puisque pour les amateurs de science-fiction, Netflix propose également dès aujourd’hui la dernière trilogie cinématographique de Star Trek, diffusée entre 2009 et 2016. Réalisée par J.J. Abrams et Justin Lin, celle comprend alors l’ensemble des films suivants :

Star Trek , qui n’est autre qu’une relecture de la saga originale portée par Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana et Leonard Nimoy

, qui n’est autre qu’une relecture de la saga originale portée par Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana et Leonard Nimoy Star Trek Into Darkness , suite du premier film continuant les aventures des héros de J.J. Abrams avec l’arrivée de Benedict Cumberbatch comme nouvel antagoniste

, suite du premier film continuant les aventures des héros de J.J. Abrams avec l’arrivée de Benedict Cumberbatch comme nouvel antagoniste Star Trek : Sans Limites, le dernier volet réalisé par Justin Lin qui rabat les cartes de ses deux prédécesseurs de façon inattendue en jouant avec son casting

Et contrairement à Sacrifice, tous ont fait l’objet d’un accueil critique extrêmement favorable, allant de 94% dans le cas du premier volet, à 84% pour le second et enfin 86% pour le dernier. Une belle réussite pour cette relecture d’un monument de la science-fiction, donc, à retrouver dans le catalogue.

Source : Netflix