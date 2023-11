Le succès de la série One Piece par Netflix n’est visiblement pas passé inaperçu. Beaucoup considèrent que le show a « brisé le sort » des mauvaises adaptations de manga en live action. C’est maintenant un autre géant de l’industrie du cinéma qui va tenter de donner vie à un autre monument du genre : Naruto.

Un film Naruto en préparation

Il n’y a pas que les jeux vidéo qui ont la côte. Dernièrement, Hollywood s’est épris des licences vidéoludiques les plus marquantes. Les succès retentissants de la série The Last of Us, d’Arcane ou encore du film Super Mario Bros n’ont pas laissé les ténors du streaming et du cinéma indifférents. Entre une série Fallout, un film live-action Zelda Tears of the Kingdom ou encore une adaptation d’Horizon pour ne citer qu’eux parmi la longue liste, les jeux vidéo sont prêts à conquérir comme il se doit le petit comme le grand écran. Mais ce ne sont pas les seuls.

Les mangas se sont depuis longtemps prêtés à l’exercice avec peu de succès. Pourtant, la série One Piece de Netflix a prouvé qu’il était possible de faire une adaptation fidèle. Face à ce succès ce n’était presque plus qu’une question pour que son plus grand rival y ait le droit aussi, ça n’a pas loupé. Un film Naruto en prise de vues réelles vient en effet d’être annoncé. C’est le très sérieux Vanity Fair qui a lâché la bombe au détour d’une présentation des dix auteurs de scripts de l’année à surveiller. Parmi eux, Tasha Huo qui a travaillé sur Red Sonja ou encore la série animée Tomb Raider. Il y est révélé qu’elle planche sur un projet en live action de Naruto pour le compte de Lionsgate.

Une annonce qui partage

Aucun autre détail n’a été donné à ce stade. Le projet ne semble cependant qu’à ses balbutiements et pourrait avoir fait partie des nombreux films et séries dont la production et pré-production ont été mises à l’arrêt avec la grève des scénaristes d’Hollywood. Cette nouvelle n’a évidemment pas manqué de faire réagir la communauté et les fans sont sans surprise partagés, d'autant qu'elle a massivement en tant que "film". Ce n'est donc pas spécialement par le choix du live-action, mais bien par celui d’opter pour un film plutôt qu’une série qui fait grincer des dents. Il est vrai que la densité du matériau d’origine se prête davantage à un découpage en épisodes. Pour autant, le média américain n'a pas confirmé s'il s'agissait d'un film ou d'une série.

« Juste non. C’est une mauvaise idée », « Un film ? Ils vont juste adapter le premier épisode ou quoi ? » « Ils savent très bien qu’ils ne feront jamais rien de correct avec un film, mais l’appel du profit », sont autant de messages dubitatifs que l’on peut lire sur la Toile. D’autres laissent désormais le bénéfice du doute. « La série One Piece m’a redonné espoir », explique par exemple un fan. Reste maintenant à voir quels morceaux Lionsgate voudra adapter, s’il prévoit une saga de films ou une série.