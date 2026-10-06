Le film Naruto de Destin Daniel Cretton continue de dévoiler malgré lui plusieurs détails importants. Des leaks révèlent les personnages attendus mais aussi des plans pour plusieurs suites.

Après Spider-Man Brand New Day, le réalisateur Destin Daniel Cretton s'attaque à l'univers de Naruto avec un projet de film live-action. S'il s'est déjà confié sur sa vision en interview, de nouveaux détails sur l'intrigue fuitent les uns après les autres. On apprend également officieusement que l'adaptation suivrait un plan à long terme avec presque une dizaine de films envisagés au total.

Les personnages du film Naruto ont leaké

Le magazine en ligne Knight Edge Media, spécialisé sur l'actualité geek et du cinéma, vient de dévoiler de nouveaux détails encore officieux concernant le film live-action Naruto. Le média aurait eu vent de plusieurs noms de personnages qui feront leur apparition sous la caméra de Destin Daniel Cretton :

Naruto Uzumaki , le héros de l'histoire et membre de l'équipe 7

, le héros de l'histoire et membre de l'équipe 7 Sasuke Uchiha , le rival de Naruto et membre de l'équipe 7

, le rival de Naruto et membre de l'équipe 7 Sakura Haruno , membre de l'équipe 7 dont Sasuke serait amoureux

, membre de l'équipe 7 dont Sasuke serait amoureux Kakashi Hatake , le sensei de l'équipe 7 qui vit isolé avec ses chiens

, le sensei de l'équipe 7 qui vit isolé avec ses chiens Hiruzen Sarutobi , le 3ᵉ et l'actuel Hokage de Konoha

, le 3ᵉ et l'actuel Hokage de Konoha Kushina Uzumaki , précédente Jinchuriki de Kyubi

, précédente Jinchuriki de Kyubi Minato Namikaze , 4ᵉ Hokage

, 4ᵉ Hokage Iruka Umino , professeur à l'Académie des ninjas de Konoha

, professeur à l'Académie des ninjas de Konoha (incertain) Jiji et Oba , les grands-parents d'Iruka

et , les grands-parents d'Iruka Mizuki , autre professeur à l'Académie des ninjas

, autre professeur à l'Académie des ninjas Mebuki Haruno , père de Sakura

, père de Sakura Zabuza Momochi , déserteur du village de Kiri et assassin

déserteur du village de Kiri et assassin Haku, orphelin du Pays de l'eau

Cette fuite en dit long sur l'intrigue du film Naruto live-action. Non seulement nous aurons vraisemblablement droit à un prologue mettant en scène Minato et Kushina pendant l'attaque de Kyubi sur Konoha, mais plusieurs scènes inédites reposant sur des éléments mis en place bien après le lancement du manga en 1999 pourraient déjà apparaître à l'écran.

On notera aussi que le leak des personnages du film Naruto nous aiguille sur les arcs qui seront adaptés. Outre le prologue et la fameuse intrigue avec Mizuki et Iruka, Destin Daniel Cretton envisagerait visiblement de raconter l'arc du Pays des Vagues qui introduit Zabuza et Haku. Compte tenu de sa maturité et de son ton, il marque déjà un tournant dans l'histoire du héros et reste encore aujourd'hui l'un des préférés des fans. Mais

Haku et Zabuza dans l'anime. © Shūeisha / Studio Pierrot

Combien de films pourraient sortir ?

Le manga Naruto constitue une œuvre fleuve. Or, le film live-action ne compterait adapter que le premier arc si on se fie à la liste des personnages. Mais cela s'expliquerait par le fait que, selon les informations recueillies par l'insider Daniel Richtman (aka DanielRPK), le projet serait en fait de produire une longue saga avec plusieurs films. Si on prend le découpage de l'anime comme référence, le plan serait le suivant :

Naruto : 3 films

Naruto Shippuden : 4 ou 5 films

En tout, nous pourrions donc avoir 7 ou 8 films Naruto en live-action. Or, cela aurait plutôt tendance à rassurer les fans. Sur le réseau social X (ex-Twitter), un internaute se dit qu'« ils veulent raconter une bonne histoire » plutôt que rusher l'adaptation. De plus, l'idée d'aller jusqu'à Shippuden, soit la partie post-ellipse de l'œuvre originelle, emballe plutôt le public. Un autre internaute « prie pour que ça ne flop pas ». Après tout, comme dit encore un autre, « ça a intérêt de marcher » s'ils veulent vraiment aller au bout de l'histoire. Pour cela, il faudra que le premier volet soit dès le départ un succès.