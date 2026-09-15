Naruto s'apprête à faire plusieurs grosses annonce. Le manga fait officiellement partie du line-up de la Comic-Con de New York qui se tiendra en octobre 2026.

Naruto fait petit à petit son retour sur la scène. Après les VIZ Media, l'éditeur nord-américain du manga, a confirmé officiellement l'organisation d'un panel spécial à l'occasion de la New York Comic-Con 2026. Ce sera l'occasion pour Bandai et Studio Pierrot de présenter d'importantes nouveautés pour le manga de Masashi Kishimoto, dont un film d'animation inédit.

Un nouveau film animé Naruto, du TCG et des surprises

Le fans de Naruto sont en pleine ébullition. Dans son communiqué pour la New York Comic-Con 2026, VIZ Media a teasé les projets qui seront présentés lors du panel dédié à l'univers des ninjas. L'éditeur avance notamment deux projets qui seront encore suivis de prêt, et plus encore :

Une annonce concernant un nouveau film d'animation et son avant-première mondiale

De nouvelles informations et la première vidéo promotionnelle de Naruto Card Game

Des annonces surprises pour d'autres médias

Le rendez-vous conviera notamment Junko Takeuchi et Noriaki Sugiyama, les voix japonaises respectives de Naruto Uzumaki et Sasuke Uchiha. Yoshihiko Tominaga, producteur exécutif au Studio Pierrot, sera également présent, ainsi qu'un représentant de Bandai pour parler du TCG. Cette Comic-Con pourrait rester dans les annales pour les fans.

Visuel de Naruto Card Game. © Bandai Namco

Il faut dire que nous n'avons pas eu de nouveau film d'animation Naruto en plus de 10 ans. Le dernier, The Last, remonte à 2014, si on fait exception du film récapitulatif Boruto de 2015. Ce sera à coup sûr un événement. Sans compter que beaucoup espèrent enfin avoir des nouvelles des 4 épisodes prévus pour un remake depuis des années. Les fans trépignent déjà sur les réseaux sociaux. « Je le sens tellement »1, « Ne me donnez pas de faux espoirs »2, « J'attends ce moment depuis des années »3... autant de message qui traduisent le niveau d'attente du public.

Quand aura lieu le panel de la New York Comic-Con 2026 ?

VIZ Media et tous les partenaires conviés donnent rendez-vous dans moins d'un mois. L'espoir est très haut pour ce comeback de Naruto, quelques mois seulement après l'annonce du diffuseur TV Tokyo de faire entrer la franchise « dans une nouvelle phase ». Les fans seront donc aux aguets pour suivre de près ou de loin ce qui sera présenté en octobre lors de la New York Comic-Con 2026 :

Date : Samedi 10 octobre 2026

: Samedi 10 octobre 2026 Horaire du panel : 23 heures à minuit (heure française)

: 23 heures à minuit (heure française) Lieu : Empire Stage, North Javits, Level 5, Jacob K. Javits Convention Center, 655 W. 34th St., New York