Le film live-action Naruto redonne de ses nouvelles via un leak qui en dit long sur l'histoire. Si le réalisateur Destin Daniel Cretton veut rester fidèle à l'œuvre originelle, il va cependant prendre des libertés avec les personnages.

Imaginez que Naruto ne soit pas amoureux de Sakura mais Sasuke si, dès le départ. L'histoire du ninja en herbe prendrait déjà une autre tournure. Or, c'est précisément ce qui semble se préparer avec le film live-action de Daniel Destin Cretton (Spider-Man Brand New Day). Un leak tout juste sorti lève le voile sur plusieurs éléments du scénario qui seraient bien différents de l'œuvre de Masashi Kishimoto.

Le film Naruto respectera-t-il le manga ?

Daniel Richtman, alias DanielRPK sur les réseaux sociaux, a encore vent de nouvelles venues des coulisses hollywoodiennes. Sa pêche aux infos lui aurait permis de prendre connaissance de détails au sujet du film live-action Naruto réalisé par Daniel Destin Cretton. S'il assure que le projet se veut fidèle au manga d'origine, tout ne serait pas respecté à 100 %.

Il se murmure que Naruto ne serait pas tout à fait le héros que nous connaissons depuis presque 30 ans. Loin de l'image de l'apprenti galérien, qui a du mal à se concentrer en classe, Destin Daniel Cretton voudrait en faire une sorte de « nerd de l'histoire ninja ». Il semblerait que Sakura n'ait plus à lui rabâcher les bases dans cette version.

Autre détail qui change et pas des moindres. Le live-action Naruto changerait le fonctionnement du scellement des démons à queue. Dans cette révision du manga, les Jinchuriki seraient déterminées selon leur lignée sanguine. Seuls les membres d'une même famille pourrait donc devenir des hôtes. Compte tenu de la précédente personne a avoir accueilli Kyubi en elle, on comprend d'où vient cette idée. Mais cela pourrait compliquer l'histoire générale si jamais des suites étaient envisagées.

Sakura, Naruto et Sasuke. © Masashi Kishimoto / Studio Pierrot

Comment le personnage de Sakura va-t-il évoluer en live-action ?

L'autre personnage qui connaîtrait de grands changements dans le film live-action Naruto serait Sakura Haruno. En 2024 déjà, Destin Daniel Cretton évoquait son envie d'approfondir le seul membre féminin de l'équipe 7. Toujours d'après le leak de DanielRPK, la jeune fille serait plus forte dès le début et aurait des relations différentes :

Les leaks révèlent que Sakura aurait plus de pouvoir dès le début dans le film Naruto (est-il question de ses capacités médicales ?)

Elle serait issue d'une famille riche

Son père serait mort lors de la grande attaque de Kyubi sur Konoha

Sasuke serait amoureux d'elle dès le début et non Naruto

Des changements qui inquiètent les fans de Naruto

Face à ces révélations, les fans de Naruto ne voient pas d'un bon œil cette adaptation du manga phénomène. Sur les réseaux sociaux en tout cas, bon nombre d'internautes redoutent le pire. Forcément, on n'échappe pas à la légendaire comparaison avec le film Dragon Ball Evolution. Un autre commentaire dit tout simplement « il est encore temps d'annuler ». Un autre, encore, a déjà l'impression qu'il s'agit d'« une histoire totalement différente ». Reste à voir si les prochaines annonces officielles confirmeront ces nouveautés et sauront rassurer la communauté.

Source : Daniel Ritchman