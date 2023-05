Le casting du film My Hero Academia de Netflix vient tout juste de fuiter. De très grands noms sont présents, comme un acteur de Game of Thrones.

My Hero Academia deviendra-t-il aussi culte que des mangas comme One Piece ou Dragon Ball sur le long terme ? Au fur et à mesure que chapitres et épisodes s'enchaînent, l'œuvre de Kōhei Horikoshi semble gagner en popularité. Au Japon, la diffusion de la sixième saison de MHA vient tout juste de s'achever. Et forcément, les fans attendent déjà impatiemment la saison 7 qui devrait sortir en 2024. En plus de la suite de l'anime, un autre projet très ambitieux se prépare. Depuis de nombreux mois, Netflix travaille sur une adaptation live-action de My Hero Academia. Oui, exactement comme avec One Piece, qui sera décliné en série. Et comme pour ce dernier, les informations sur le long-métrage se font particulièrement rares. Heureusement, les fans ont enfin quelque chose à se mettre sous la dent, car le casting du film a semble-t-il fuité.

Le casting du film My Hero Academia de Netflix a fuité

Le casting du film My Hero Academia de Netflix se révèle grâce aux mises à jour des fiches de plusieurs acteurs sur IMDB. Bien sûr, il convient de prendre ces données avec des pincettes, car elles ne sont pas toujours des plus fiables. Ceci étant dit, voici quels acteurs incarneraient les personnages les plus importants de My Hero Academia. Bakugo serait interprété par Jace Norman, connu pour son rôle dans Henry Danger. David Mazouz jouerait Izuku Midoriya. L'acteur s'est révélé en incarnant Bruce Wayne dans la série Gotham.

La jeune actrice Isabel Gameros, qui apparaît dans la série Netflix Florida Man, interprèterait Ochaco Uraraka. Le très réservé Shoto Todoroki serait joué par Graham Verchere (Good Doctor, Supergirl). Enfin, le rôle du sérieux Tenya Lida reviendrait à Isaac Hempstead Wright, très certainement le visage le plus connu de ce potentiel casting. Il s'agit de l'acteur incarnant Brandon Stark dans Game of Thrones.

Une adaptation fidèle de l'histoire ?

Reste à voir si la distribution du film My Hero Academia de Netflix sera officialisée prochainement après cette fuite. Rappelons que le long-métrage en prises de vue réelles est coproduit par Netflix et Legendary Entertainment. Shinsuke Sato, connu pour son travail sur la série Alice in Borderland, en est le réalisateur et producteur exécutif. À l'écriture du scénario, on retrouve Joby Harold (Obi-Wan Kenobi, Army of the Dead).

Pour le moment, on ne sait pas si le film live-action adaptera fidèlement l'histoire de My Hero Academia, mais c'est la piste la plus probable. Pour rappel, l'œuvre de Kōhei Horikoshi raconte l'histoire d'Izuku Midoriya, un jeune garçon qui rêve de devenir le plus grand des super-héros en intégrant le lycée Yuei, dans un monde où 80 % de la population possède des super-pouvoirs appelés "Alters". Sa rencontre avec le célèbre All Might va changer sa vie à tout jamais.