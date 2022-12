D'après une information du très sérieux The Hollywood Reporter, le film live action My Hero Academia va officiellement être dans les mains de la plateforme de streaming Netflix grâce à une collaboration avec Legendary Entertainment.

My Hero Academia, enfin en live ?

Pour l'instant nous n'avons aucune information sur le casting mais on sait au moins que le scénario du My Hero Academia de Netflix est écrit par l'auteur Joby Harold. On le connait notamment pour avoir été producteur exécutif et scénariste sur la série Disney + Obi-Wan Kenobi. Il est aussi au scénario pour le prochain film Transformers : Rise of the Beasts. Enfin, il a aussi été producteur éxécutif de John Wick 3.

À la réalisation et comme on le sait depuis un certain temps, il s'agira de Shinsuke Satō et bien qu'il 'agisse de son premier projet de film en anglais il a tout de même beaucoup d'expériences dans le domaine de l'adaptation manga. On lui doit Death Note: Light Up the New World, Bleach ou encore Alice in Borderland. Bref il a un certain savoir faire sans sa besace.

Pour l'instant on ne sait pas grand chose de plus sur cette adaptation de My Hero Academia comme par exemple la date de sortie. Pour mémoire l'histoire se déroule dans un monde où 80 % de la population mondiale possède des super-pouvoirs, nommés « Alters ». Partant de ce postulat on suit les aventures de Izuku Midoriya, l'un des rares humains ne possédant pas d'Alter.