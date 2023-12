Netflix est actuellement en train de développer une adaptation en live-action de la célèbre série anime My Hero Academia, avec une production qui pourrait déjà avoir débuté. Joby Harold, producteur de Monarch: Legacy of Monsters, est fortement impliqué dans ce projet. Cependant, les détails, tels que la forme finale de ce projet (film ou série), restent flous.

Des nouvelles sur l'adaptation

Lors d'une interview exclusive avec Collider, Joby Harold a confirmé que le projet d'adaptation de My Hero Academia en live-action est bien en cours. Bien que peu d'informations aient été révélées sur la date de sortie ou les points clés de l'intrigue. Ce projet a été évoqué dans le passé comme un film, mais à l'heure actuelle, il n'est pas clair s'il s'agira d'un film ou d'une série. On peut en tout cas avoir l'information que le projet est bel et bien vivant. Alors qu'une rumeur disait le contraire plus tôt dans l'année.

Harold, crédité sur IMDB en tant que scénariste du projet, a exprimé son enthousiasme pour ce travail, mentionnant qu'il s'agit d'une "grande affaire" dans sa vie et qu'il apprécie beaucoup y travailler. L'homme est loin d'être un amateur.

Parmi ses projets récents et notables, Harold a écrit et été producteur exécutif de la série Obi-Wan Kenobi pour Disney+. Il a également travaillé sur Transformers: Rise of the Beasts, une suite du film Bumblebee de la série de films Transformers en live-action. Ainsi que sur le thriller de science-fiction Cloaker pour Warner Bros. Harold a été producteur exécutif de John Wick: Chapter 3 – Parabellum et a participé à l'écriture de John Wick: Chapter 2. Il a également co-écrit King Arthur: Legend of the Sword et Army of the Dead, ce dernier étant sorti sur Netflix en mai 2021.

My Hero Academia, c'est quoi ?

My Hero Academia est une franchise très populaire qui se déroule dans un monde de super-héros. Elle suit un jeune héros aspirant sans pouvoirs particuliers, mais qui fréquente une académie pour les héros les plus puissants du monde. Le premier film, My Hero Academia: Two Heroes, est sorti en 2018, suivi de My Hero Academia: Heroes Rising en 2019 et de My Hero Academia: World Heroes'Mission" en 2021. L'adaptation live-action représente donc la quatrième production cinématographique de cette franchise.

Quelle est votre opinion sur ce projet d'adaptation ? Êtes-vous rassuré par la présence de Joby Harold, ou inquiet en raison de l'implication de Netflix ?