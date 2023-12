My Hero Academia est incontestablement l'un des animes les plus populaires de ces dernières années. L'œuvre de Kohei Horikoshi n'est pas seulement bourrée de personnages attachants, elle propose également des séquences d'action cultes. La série a bouclé sa sixième saison en mars 2023, avec un petit teaser pour la suite qui donnait l'eau à la bouche. Du coup, quand est-ce que la suite arrivera ? Eh bien, bonne nouvelle, sa date de sortie a été officialisée.

La saison 7 de My Hero Academia dévoile sa fenêtre de sortie

Petite piqûre de rappel avant de continuer. La saison 6 de My Hero Academia voyait nos protagonistes affronter le Front de libération du paranormal, dirigé par Shigaraki. La bataille n'était rien de moins qu'épique, et elle a montré toute la puissance de l'anime. Forcément, on a envie d'en savoir plus sur les futures péripéties de Deku et sa bande. En particulier maintenant que celui-ci développe encore plus son One For All. Le problème, c'est qu'on ne savait pas vraiment quand la suite allait débarquer. Heureusement, le Weekly Shonen Jump a rectifié le tir.

La saison 7 de My Hero Academia sortira donc au printemps 2024, sans plus de précision, ce qui confirme les rumeurs de la communauté. Ainsi, on peut potentiellement s'attendre à la voir en avril prochain si les hypothèses des fans continuent à se confirmer, même s'il ne faut pas trop s'avancer. Nous en saurons sûrement plus dans les mois à venir, notamment si le studio Bones, en charge de la série, prend la parole. Mais vous l'aurez compris, pour l'instant, pas de trailer à se mettre sous la dent. En attendant, on vous remet le teaser, ça ne mange pas de pain.

Quelle histoire pour la nouvelle saison ?

De quoi va parler cette saison 7 de My Hero Academia ? Si vous n'avez pas peur de connaître rapidement le postulat de départ, alors vous pouvez continuer à lire. Pour les autres qui ne souhaite même pas voir une bande-annonce, c'est le moment de faire demi-tour. En bref, Deku va partir en mission, seul, dans le but de mettre fin aux agissements de Shigaraki et All For One. Au passage, il en apprendra davantage sur ses prédécesseurs et leurs capacités plutôt spéciales. Une chose est sûre, des affrontements mémorables vous attendent, mais on n'en dira pas plus.

Certains fans se montrent déjà très impatients, et justement, il y a un excellent moyen de patienter. Il s'appelle My Hero Academia Ultra Rumble, et il est arrivé sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch le 28 septembre dernier. On est face à un battle royale free-to-play au cours duquel des équipes de trois s'affrontent. La cerise sur le gâteau, c'est que les parties peuvent aller jusqu'à 24 joueurs. Idéal pour se préparer à la saison 7.