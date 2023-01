Alice in Borderland peut être fier de sa saison 2, véritable carton sur Netflix, et devrait certainement assurer son avenir. On dit merci Squid Game.

La saison 2 d’Alice in Borderland est disponible sur Netflix depuis la fin du mois de décembre et assure le spectacle. On y suit une fois de plus les mésaventures d’un groupe d’ados, tous survivants de la première saison, qui doivent de nouveau participer à des jeux mortels dans un Tokyo bourré de pièges, en tentant de découvrir qui se cache derrière la machination qui les retient en otage. Une saison 2 chargée en sensations fortes et en révélations qui fait exploser les compteurs de Netflix.

Alice in Borderland saison 2, un carton !

Si on est très très loin du succès de la série Mercredi portée par Jena Ortega, depuis sa sortie, la saison 2 d’Alice in Borderland a réussi l’exploit de cumuler plus de 62 millions d’heures de visionnage, faisant de la série le programme étranger (non anglais) le plus regardé de la plateforme.

Une performance qui permet également à la première saison du show de retrouver une certaine popularité. D’ailleurs, si la saison 1, disponible depuis 2020, avait bien fonctionné à l’époque, la saison 2 profite beaucoup du succès de Squid Game, série coréenne assez similaire (bien que les enjeux soient différents) qui a littéralement conquis la planète en 2021.

Résultat, la saison 2 d’Alice in Borderland est un véritable succès. Mais cela lui assure-t-il une saison 3 pour autant ? Attention (légers) Spoilers !

Bientôt une saison 3 ?

Pour ceux qui ont pu voir la saison 2 jusqu'à la fin, il est en effet difficile de voir où peut mener la suite. L’intrigue est bouclée et, à moins d’un énième retournement de situation, s’en est bien terminé avec l’histoire d’Arisu.

Toutefois, le manga lui, a eu le droit à des suites et spin-off avec par exemple Alice on Border Road, spin-off où l’on suit une jeune écolière qui doit, elle aussi, survivre dans ce Tokyo parallèle extrêmement dangereux. Ou encore avec Alice in Borderland : Retry, qui renvoie un Arisu jeune adulte dans le monde de Borderland pour y sauver sa femme en participant, une fois encore, à des jeux mortels.

Reste maintenant à voir où Netflix compte emmener sa série, mais il serait étonnant de voir la saga s’arrêter sur cette saison 2 d’ores et déjà archi rentable à quelques jours seulement de sa sortie. Affaire à suivre.

Et vous, vous avez vu la saison 2 d'Alice in Borderland ?